打造受歡迎畢業生！大同大學開設大師課程、邀企業家當講師
大同大學今（27）日舉辦校友大會，電機系校友、中美晶榮譽董事長盧明光於會中宣布，9月將在大同大學，為即將就業的大四及研究所學生量身打造「大師課程」，聯手國內各產業的企業家擔任教師，傳授實務經驗、業界趨勢，包含企業倫理、工作態度等，盼打造受歡迎的畢業生。
記者李琦瑋／台北報導
盧明光與前鴻海副總裁、化工系校友戴正吳今天出席校友大會，2人號召校友捐款已超過1億元，提供大同大學學生，每人每年1.5萬獎學金；同時宣布出資設立大師課程，比照頂大EMBA師資，一年30堂課，分上下學期，為即將就業的大四及研究所學生量身打造，讓學弟妹對產業有一定的了解，在工作面試或是心態都做好準備。
盧明光表示，盼大同大學的教育，除理工專業之外，對於金融、企業管理都要涉略，大師課程邀請半導體、IT、資訊、金融界的CEO擔任講師，「應該沒有企業家會拒絕我的邀請」，期待學生把握學習的機會，認真看待這2學分，任意翹課、缺席，就不能繼續上課，並強調，「這是含金量超高的學分，要打造受歡迎的畢業生」。
對於準備上大學的新鮮人，盧明光也喊話，可以理解從小到大來自家裡、學校的壓力，很多人都以為上大學就是要來玩，但「態度最重要，只想玩就不用來讀大同了」，學校和學長姐們給的資源豐富，大同學生好好利用這些資源，一點都不輸任何人。