「林叨囝仔7寶媽不值得同情」 陳沂戳破可惡原因：已經不是無知
親子網紅「林叨囝仔」7寶媽Sydney日前在直播中介紹童書業配，聊到資源班話題數度放聲大笑，態度輕浮，被批評有歧視之嫌，事發至今3天，她開直播道歉1次，發文道歉2次，仍止不住廠商封殺及脫粉潮，今（27）日凌晨突然關閉所有粉專。網紅陳沂認為7寶媽每次都拿小孩當擋箭牌，所以不用同情她，「那已經不是無知，是可惡！」
記者楊穎軒／綜合報導
7寶媽過去爭議不斷，曾經挺8個月孕肚爬百岳、連累山友導致受傷、把1歲女兒揹在身上滑雪、餵孩子吃山羌生內臟等，陳沂發文表示，7寶媽只要被網友質疑就開始情緒勒索，稱輿論傷害她的孩子，近日的資源班事件也如出一轍，宣稱自己沒聽清楚兒子的發言，眼看眾怒難熄，廠商也紛紛發文譴責、切割，才再次發文道歉。
對此，陳沂說：「我覺得這就是真正的歧視，打從心底覺得『資源班』就是有問題的！」並舉醜小鴨的例子，醜小鴨被鴨群排擠，因為覺得牠長得不好看跟大家不一樣，後來才發現牠根本是隻天鵝不是鴨子，「沒辦法跟大家一樣的孩子就會被歸類為不正常...資源班的存在，就是讓這些特別的孩子，找到適合他們跟社會溝通的方式。」
最後，陳沂直言：「很多時候歧視是來自於無知，但7寶媽不值得同情的理由，是每一次面對自己的無知，她都拿小孩出來擋，情緒勒索社會大眾，然後再理所當然利用小孩繼續賺錢，那已經不是無知，是可惡！」
昨晚，7寶媽針對資源班的不當看法及言辭三度公開道歉，承認沒有為兒子樹立榜樣，「由於我的無知與偏見，我對資源班學生持有錯誤的觀點，並且我的笑在那一刻給人帶來了傷害，對此輕蔑的態度我感到非常抱歉，這種行為不僅錯誤，也非常不公正，因為這忽略了每個孩子獨特的潛力和價值。」
7寶媽表示：「道歉僅是改正錯誤的第一步，為了彌補錯誤，我將會更虛心去學習，提供正確的觀念給孩子，建立同理心，在未來，我會更加謹言慎行，並將重心放在家庭及教育。」