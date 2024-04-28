鞋槓人生／開箱AJ 1黑紅 專家透露Jordan與灌籃高手聯名背後秘密
漫畫迷照過來！《NOWnews今日新聞》潮鞋小單元《鞋槓人生》第31集要帶大家來介紹日本知名動漫灌籃高手角色穿什麼，本系列要先來開箱的是主角櫻木花道所穿的Jordan 1黑紅，除了介紹角色實著，本集潮鞋專家們還要跟大家透露Jordan Brand與灌籃高手推出聯名商品的秘密。
記者吳忠育/綜合報導
Jordan 1代可說是喬丹最經典球鞋之一，據說先前價格曾經飆到5萬以上，不過大隻透露，這雙復刻之後價格變成非常「親民」，差不多4、5000就能夠入手，所以喜歡這雙的朋友，現在是非常好的入手時機。
至於Jordan Brand為何會與灌籃高手推出聯名商品？18跟大隻表示：「這個企劃是一個台灣人浩哥所提的，他透過日本NIKE聯絡到井上雄彥本人，後來這企劃獲得採用，因此Jordan Brand才會產出這麼棒的鞋款」，這雙鞋款在AREA02上也有販售，喜歡灌籃高手的讀者也可考慮入手。
據了解，Jordan Brand與灌籃高手聯名只有「巷子內」的人才知道，對這故事有興趣的敬請於4/28（日）上午十點鎖定《鞋槓人生》。
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