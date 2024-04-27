李亦伸專欄／NBA二巨頭、三巨頭、N巨頭組團遊戲　走向滅亡之路！

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NBA二巨頭、三巨頭、四巨頭組團遊戲，正在走向滅亡。
這麼說其實也不夠精準，因為湖人、快艇、太陽都遇上一個共同問題：團隊失靈，角色球員失色，教練執教能力和用人、組合都出現不及格表現和落差。
巨頭組合+抱團只是一種快速累積天賦爭冠方式，但團隊戰力更重於天賦，防守更強於球星單打，如果教練不能有效整合天賦，建立團隊文化，把球星能力、角色球員功能、板凳球員潛能做最大發揮和融合，形成團隊戰力，再多巨頭抱團也很難成就一支完美團隊。
金塊完美，因為教練組合、用人、出牌都達到極致，即使是球隊第三、第四號得分手都能改變比賽，成為團隊贏球武器。
灰狼精緻，因為教練把三大核心球星跟4-5名角色、功能性配角完美整合，成為聯盟防守效率最好球隊，成就最大團隊戰力，能應付各種狀況和對手。
塞爾蒂克雖然靠的是完美先發陣容，但團隊還是更重要基礎，塞爾蒂克不如金塊、灰狼團隊的弱點在於板凳和角色球員發揮，並沒有那麼受到重用，打出更好效率。
雷霆是全新團隊戰力展示，但季後賽他們還很嫩，可能雷霆已經擁有金塊、灰狼團隊那種氣質。
湖人就是沒有這種有才能教練，所以上季、今年都只能靠LeBron James+Anthony Davis雙人組支撐，一支爭冠球隊空有雙巨頭，但角色球員、板凳球員全廢，教練全靠球星打球、贏球，沒有高端戰略，沒能在例行賽找到角色球員完美定位和信心，只靠球星雙人組個人發揮和臨場，很難擊敗金塊這樣出色的團隊。
湖人教練Darvin Ham毫無整合、組織、出牌功力和高端戰略部署，讓湖人比賽看起來格外痛苦。
金塊不只有超級雙人組Jamal Murray+Nikola Jokic兩名統治級球星，角色球員Aaron Gordon、Michael Portet Jr.、Caldwell-Pope、Christian Braun、Payton Watson都能適時提供團隊、核心球星所有援助和戰力。
如果LeBron James不能單場砍50分，湖人很難贏金塊，這很好笑，但很現實殘酷。
太陽、快艇同樣面臨湖人的難題：教練不行，整合無力，除了球星天賦，沒有團隊團隊產生的戰力和無法預期的深度。
太陽教練Frank Vogel帶不動球星，整合不出角色球員。快艇教練Tyronn Lue是很典型「球員教練」，更多是靠球員打球、贏球的教練，他整合不出快艇更好團隊，除了快艇三巨頭自由發揮，自主創造各種機會和空間，他同樣沒有合格戰略和組織力，快艇一旦陷入小牛防線，球星發揮失靈或被拆解，就打不出快艇應該要有的戰力和天賦。
巨頭組團不是沒用，因為他們更需要一個真正出色、擅於整合，並且能擬定高端戰略，為角色、功能性球員完美定位的教練，建立一支擁有團隊戰力的爭冠球隊。
湖人、太陽、快艇同是天涯淪落人，NBA對好教練定義和需求，對團隊、防守的認知和覺醒，正在同步做出改變。
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