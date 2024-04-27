影／Tony Parker來台遇6.1強震！嚇呆和Wilkins撒嬌：「不要走」
台灣今晨發生芮氏規模6.1的地震，近期來到台灣參加「2024 國泰NBA國際高中邀請賽」的傳奇球星Tony Parker以及Dominique Wilkins在睡夢中也「很有感」，Parker今（27）日受訪時也幽默地表示，他只能開玩笑地和Wilkins撒嬌說：「不要走！」
記者黃建霖/臺北報導
台灣近期地震頻傳，今天早上又出現芮氏規模6.1的地震，震央位在北緯24.19度、東經121.68度，相對位置為花蓮縣府北北東方23.0公里，位於花蓮近海。震源深度24.9公里，屬於極淺層地震，最大震度4級。
而談到今天早上的地震，Parker心有餘悸的虧記者：「你幹嘛提到這個啦！」之後又笑說：「我覺得很可怕，真的很嚇人，過去我沒有經歷地震的經驗，你有感受到我的心跳嗎？我只能開玩笑叫Wilkins不要走！」也讓在場眾人發生出笑聲。
這次Parker和Wilkins來台參加活動，幫助亞洲小球員成長，同時對他們來說也是體驗不同風土人情的好機會。Parker表示：「我們第一次來到台灣，看到這些比賽和大家的熱情，讓我印象很深刻。」而Wilkins則認同Parker所說，「能在世界的另一端認同不同文化很棒，我覺得很感謝，而且這裡的人也都很棒。」
而在稍早球迷會上，Parker也秀了一手好手感，他在中場背朝籃框拋球，結果應聲入網，Wilkins在旁邊當忙直播自拍，兩人笑開懷，讓人感受到NBA巨星的魅力。
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