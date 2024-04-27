5G科技瘋媽祖！數位部攜手北港朝天宮　首創數位藝閣車AI遶境

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數產署指出，「北港藝閣」為台灣國家指定重要民俗－「北港朝天宮迎媽祖」慶典中具代表性的一環，不僅是朝天宮特有的百年文化傳承，也是現今台灣最大規模的真人藝閣遶境活動，就如同「行動宮廟」一樣，承載人神共遊的平安祈福概念。
呂正華指出，每年北港朝天宮遶境活動均吸引數十萬國內外觀光客前來體驗，是台灣極具特色的文化盛事；此次感謝雲林縣政府的幫助，促成數位部和北港朝天宮的合作，讓5G大頻寬、低延遲、廣連結的特性與地方文化與地方文化結合，現場的藝閣故事除了讓民眾可以了解藝閣文化，而融合藝師技能元素所打造的數位藝閣也為傳統宗教活動進行賦能並創造產業價值。
數產署提到，此次在媽祖遶境導入5G專網與文化科技，透過「犁炮、祈福、藝閣、遶境」等宗教體驗元素，於媽祖遶境路線中設置「5G數位藝閣」，利用AI臉部偵測、AI生成技術及AR擴增實境等技術，融合藝閣扮仙文化，幫助體驗民眾可以變身所喜愛的神仙角色。
數產署說，因犁炮具危險性，民眾無法近距離觀看，且藝閣車並非人人都能上去，數產署支持資策會運用5G行動網路，將犁炮陣頭的震憾以及在藝閣車上的觀看視角透過360度環景直播串流至5G數位藝閣車播放，讓民眾能體驗隨著媽祖遶境祈福的沉浸式感受。即使擠不進遶境隊伍前排，同樣能感受通訊科技與傳統文化交織共融的數位遶境新體驗。