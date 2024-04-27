瞄準奧運及新興產業商機　臺法攜手共推運動科技

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政委吳政忠表示，臺法科技交流密切頻繁，雙方在去（2023）年11月正式簽署科學與技術合作協議，聚焦六項重點領域合作，雙方將持續穩健地催化科技合作與投資商機，除今天首次合作在沙崙智慧綠能科學城舉辦活動外，下週法國也將有科技訪團來臺。。
主任龍燁提到，法國在台協會第一次到台南辦理活動，他本身也是南法人，南方精神就是勇於創新、追求挑戰，而Viva Tech有來自世界各地的新創團隊，期許團隊參加Viva Tech鏈結全世界產業資源。
即將舉行的巴黎奧運，讓臺法在運動科技上，激盪出無限的合作空間。在運動科技論壇中，歐洲最大運動零售品牌迪卡儂代表以「科技驅動運動革命」為題進行專題演講。產官學座談也邀來IAPS交大產業加速器、南臺科技大學、國家運動科學中心、優力勁聯等代表，與現場臺灣運動科技廠商及新創團隊進行論點交流。
南臺科大校長吳誠文表示，運動科技應用層面非常廣，不只提升運動員表現、減少運動傷害，也能將科技產品運用到運動場域與觀眾互動，提高商業價值。他強調，未來政府不只鼓勵前瞻科技的開發，也應強化跨領域整合，提供好的應用模式給社會大眾，並鼓勵年輕人積極投入這個領域。活動同時開放現場逾百位來賓體驗臺灣運動科技新創的前瞻實力，呈現臺灣科技新創實力的精華。
今年是國科會TTA第6度參加VivaTech，將帶領43隊具國際競爭力臺灣新創前進巴黎與會，參展隊數創歷年新高。為讓參展團隊更深入了解法國市場與奧運商機，國科會TTA攜手法國在台協會於今日下午在台南沙崙智慧綠能科學城，舉辦展前培訓輔導，國科會產學處處長許增如及法國在台協會商務處處長（高德廉François Cotier）均到場勉勵團隊，期盼團隊能夠發揮自身優勢，強化參展策略，順利在展會期間成功鏈結國際、拓展國際商機。