沙崙科學城周年慶　南市府助中央發展先進科技

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葉澤山也代表黃偉哲感謝中央前瞻預算建設沙崙科學城表示，黃偉哲也特別指示市府要跟上中央建設，讓人才、技術、產業可以順利落地。中央前瞻預算建設沙崙科學城，另外，市府近年投入許多公共建設在沙崙科學城，包括完成核心區的污水專管設置、交通整建，完成三條往歸仁、關廟、仁德的聯外道路及南部最新的會展中心。
經發局局長林榮川指出，這次活動結合中央各部會在沙崙的研發成果，包括由國網中心資安基地舉辦資安女婕思競賽，為國內唯一培育女性資安種子的活動。數位發展部ACW資安服務基地開放一般民眾了解半導體、關鍵基礎設施等資安防護情境與正確知識。臺灣科技新創基地 (Taiwan Tech Arena，簡稱TTA) 也將與法國在臺協會合作，舉辦運動科技論壇。周遭的沙崙綠能科技示範場域、臺糖智慧綠能循環住宅也都開放民眾參觀。
林榮川也感謝中央對臺南的重視，將太空中心南部辦公室設置在沙崙，這次周年活動也將於資安大樓展現國產衛星與火箭的研發成果。來到臺南沙崙，就可以看見臺灣的未來，包括中研院第三期量子科技實驗大樓、成大沙崙醫院的模型，歡迎民眾至現場了解。臺南市政府也與能源署合作設置沙崙智慧綠能科學城辦公室，以沙崙科學城全區樞紐的角色，協助推動招商與先進技術落地示範，期待更多有興趣的企業或民眾接洽合作。