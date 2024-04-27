內定NCC委員爭議多！藍要求依政黨比例提名　等卓榮泰上任後再談

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洪孟楷在臉書說，NCC委員提名委員的權力是行政院長，但現在行政院長陳建仁待退狀態、準閣揆卓榮泰還沒上任，到底提名後誰該負責？與其現在報派眾說紛紜、試探風向，不如再稍待二十天，由新任閣揆提出名單向立法院負責，這才是責任政治應有做法。
洪孟楷說，根據《國家通訊傳播委員會（NCC）組織法》，委員的提名人選到職前三個月由行政院長提名送立法院通過決定。所以提出的人選應由行政院長負責，但過往常常看到，不顧新聞自由、罔顧言論自由的委員決策。如今舊閣揆即將離開、雖說都是民進黨執政，但陳建仁提名的人選，到底是他的意思、還是新任閣揆卓榮泰的意思？或根本就是賴清德或蔡英文背後的指示？充滿了人治色彩，其實非常不利於專業機關獨立運作。權益之計，就是要求520就職之後，新任閣揆上任再來提名NCC委員，才符合責任政治的負責表現。
洪孟楷也提到，現在多位委員都提出組織法的修法版本，包括應該要以政黨比例成立委員會來專業審查，他本身也提出NCC委員提名應採政黨與行政院共同推薦方式，並透過政黨依所占立法院席次比例所組成之提名審查會進行審查。如此才能有依照最新民意展現來決定適合客觀超然的NCC委員人選，更符合閱聽大眾對於NCC的期待。
洪孟改也說，應修法在NCC委員任期到後就應該卸任，而未補齊NCC委員人數前，不得決定通過重大議案，以防止因為行政部門送出來的人選不合適，造成沒有辦法替換新的人選，而讓原有委員變成萬年委員的奇怪現象。
洪孟楷說，NCC的爭議再過去，因為國人的不信任而造成民意的低落，現在在新內閣團隊上任，唯有改變提名作業，把政治意識形態拿掉，提出真正合適人選，才能讓國人對NCC恢復信任。首要作為，就是由新任閣揆提出名單，這才是責任政治的展現。