徐巧芯被質疑幫喬婆婆貸款還超貸　北富銀：無不合規定之情事

內定NCC委員爭議多！藍要求依政黨比例提名　等卓榮泰上任後再談

▲國民黨立委洪孟楷說，新任NCC委員，應改由政黨比例提名。（圖／資料照片）
▲國民黨立委洪孟楷說，新任NCC委員，應改由政黨比例提名。（圖／資料照片）

記者何哲欣／台北報導

NCC的4名現任委員包括主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲於7月31日任期屆滿，外傳民進黨已有內定名單，台經院四所所長劉柏立為NCC主委提名人，但又傳出綠營內部對劉柏立有意見。國民黨立院黨團洪孟楷說，應先等準閣揆卓榮泰520上任後再談NCC人事案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨內定的NCC委員名單，據傳除劉柏立外，還有台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏、世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、現任NCC平台事業管理處長詹懿廉。但近日又傳出劉柏立因支持媒體的「黨政軍條款」，遭綠營質疑不適任。且羅慧雯過去支持中天關台，藍營也反對。

洪孟楷在臉書說，NCC委員提名委員的權力是行政院長，但現在行政院長陳建仁待退狀態、準閣揆卓榮泰還沒上任，到底提名後誰該負責？與其現在報派眾說紛紜、試探風向，不如再稍待二十天，由新任閣揆提出名單向立法院負責，這才是責任政治應有做法。

洪孟楷說，根據《國家通訊傳播委員會（NCC）組織法》，委員的提名人選到職前三個月由行政院長提名送立法院通過決定。所以提出的人選應由行政院長負責，但過往常常看到，不顧新聞自由、罔顧言論自由的委員決策。如今舊閣揆即將離開、雖說都是民進黨執政，但陳建仁提名的人選，到底是他的意思、還是新任閣揆卓榮泰的意思？或根本就是賴清德或蔡英文背後的指示？充滿了人治色彩，其實非常不利於專業機關獨立運作。權益之計，就是要求520就職之後，新任閣揆上任再來提名NCC委員，才符合責任政治的負責表現。

洪孟楷也提到，現在多位委員都提出組織法的修法版本，包括應該要以政黨比例成立委員會來專業審查，他本身也提出NCC委員提名應採政黨與行政院共同推薦方式，並透過政黨依所占立法院席次比例所組成之提名審查會進行審查。如此才能有依照最新民意展現來決定適合客觀超然的NCC委員人選，更符合閱聽大眾對於NCC的期待。

洪孟改也說，應修法在NCC委員任期到後就應該卸任，而未補齊NCC委員人數前，不得決定通過重大議案，以防止因為行政部門送出來的人選不合適，造成沒有辦法替換新的人選，而讓原有委員變成萬年委員的奇怪現象。

洪孟楷說，NCC的爭議再過去，因為國人的不信任而造成民意的低落，現在在新內閣團隊上任，唯有改變提名作業，把政治意識形態拿掉，提出真正合適人選，才能讓國人對NCC恢復信任。首要作為，就是由新任閣揆提出名單，這才是責任政治的展現。


黃國昌發文嗆民進黨別再情勒！網友按讚力挺：范雲還沒交3+11紀錄

嘉義大樓7層幾乎律師事務所！網友驚呼惹不起　內行曝真正原因

堅持新北也要大巨蛋　侯友宜：希望有大型、多功能場館讓大家使用

富邦還徐巧芯清白！羅智強曝綠營下一步：說銀行是詐騙集團一份子

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生