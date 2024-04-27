超衰！林昱珉下巴被「界外強襲球擊中」　診斷骨裂預計休養6週

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球探報告中，林昱珉以變速球評價最高，分別為速球50、曲球55、滑球50、變速球60、卡特球45、控球50、總體50的好評。上個賽季林昱珉以19歲之齡，在各層級都展現出一定宰制力，在高階1A與2A合計主投121.1局飆出140K，且響尾蛇2A主場有「打者天堂」之稱，林昱珉防禦率3.89表現十分優異。
今年林昱珉受邀參加大聯盟春訓，雖然初登板主投0.1局狂失5分，隨即被下放到小聯盟，無緣在大聯盟開季，但依舊是球隊農場相當具潛力的新星，原本有望成為繼鄧愷威之後，升上大聯盟的台灣投手，但可惜遭逢下巴骨裂傷勢，站上大聯盟的時間要再等等了。
林昱珉小檔案
綽號別稱：玉米
出生日期：2003年07月12日（20歲）
身高體重：180公分 82公斤
投打習慣：左投左打
守備位置：投手
最快球速：95 mph（約153 km/h，2022年小聯盟1A）
擅長球路：曲球、滑球、掌心球、螺旋球
出生地點：中華民國臺灣省台東縣
所屬族裔：阿美族
最高學歷：開南大學
職棒選秀：2021年美國職棒亞利桑那響尾蛇隊自由契約球員
簽約金額：60萬美元（52.5萬美元簽約金+7.5萬美元學費，約1670萬元新台幣、響尾蛇隊時期）
經紀公司：悍創運動行銷
親屬關係：陳暐皓的胞弟
（基本資料來源：台灣棒球維基館）
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