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恐有規模7以上強震？專家示警：注意3區域斷層　能量已累積百年

▲0403強震後因斷層的應力傳導，可能導致縱谷斷層中南段發生斷裂，尤其中南段的奇美斷層、利吉–鹿野斷層以及池上斷層北段要注意。（圖／翻攝自陳文山臉書）
▲0403強震後因斷層的應力傳導，可能導致縱谷斷層中南段發生斷裂，尤其中南段的奇美斷層、利吉–鹿野斷層以及池上斷層北段要注意。（圖／翻攝自陳文山臉書）

記者鍾怡婷/綜合報導

0403花蓮強震後全台餘震搖不停！今（27）日凌晨再發生規模6.1、5.8地震，地質專家陳文山指出，大約9成餘震都發生在主震破裂面，也就是縱谷斷層系統的北段，與中南段的瑞穗斷層、池上斷層、利吉-鹿野斷層相連，回顧1951年花東地震系列，由於斷層的應力傳導，可能導致縱谷斷層中南段發生斷裂，再出現規模7以上的強震，且中南段的奇美斷層、利吉–鹿野斷層以及池上斷層北段，已經有百年沒有發生規模7以上的地震，能量沒有獲得釋放，未來要特別注意。

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氣象署地震測報中心統計，0403花蓮芮氏規模7.2主震過後，截至27日16時01分，主震加餘震已經累積共1312起、其中330起「顯著有感」地震、982起「小區域有感地震」，最大規模的餘震6以上未達規模7的餘震有5起，統計所有規模5以上的餘震已達63起。

▲0403花蓮芮氏規模7.2主震過後，截至27日16時01分，主震加餘震已經累積共1312起。（圖／中央氣象署提供）
▲0403花蓮芮氏規模7.2主震過後，截至27日16時01分，主震加餘震已經累積共1312起。（圖／中央氣象署提供）
台大地質系名譽教授陳文山指出，縱谷斷層在陸域延伸約170公里，而0403強震的主震屬於縱谷斷層系統北段，也就是嶺頂斷層，主震破裂面長度約70公里長，可能已經是放大部分能量。不過縱谷斷層系統中南段的瑞穗斷層、池上斷層、利吉-鹿野斷層，在0403強震後，可能對整體縱谷斷層系統的應力分佈產生影響。

陳文山回顧73年前，1951年花東地震系列，當時1951年10月22日在花蓮外海發生2起規模7.1與規模7.0的地震，造成了米崙斷層的錯移。一個多月後，11月25日在玉里-池上間又發生一起規模7.1台東地震，造成瑞穗斷層、池上斷層以及玉里斷層（中央山脈斷層系統）的錯移。

若這次地震也相似於1951年的縱谷地震模式，0403主震發生後恐調整了整個縱谷斷層系統的應力分佈，很可能導致縱谷斷層系統中南段發生斷裂，包括奇美斷層、利吉–鹿野斷層以及池上斷層北段，且上述3個斷層已經達百年沒有發生規模7以上的地震，未來恐怕需要特別注意。

至於0403強震後餘震還會搖多久？前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋提到，921大地震芮氏規模7.3，相當於釋放46顆原子彈威力，加上餘震共釋放約100顆原子彈的威力。而0403強震發生後，規模7.2主震釋放能量約39顆原子彈，加上餘震約釋放5至6顆原子彈，總計釋放能量約45顆原子彈，對比921餘震的能量釋放來看，並不算異常，預估餘震至少還會持續3個月。

▲（圖／郭鎧紋提供）
▲0403強震發生後，規模7.2主震釋放能量約39顆原子彈，加上餘震約釋放5至6顆原子彈，總計釋放能量約45顆原子彈。（圖／郭鎧紋提供）

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