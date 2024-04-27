恐有規模7以上強震？專家示警：注意3區域斷層　能量已累積百年

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台大地質系名譽教授陳文山指出，縱谷斷層在陸域延伸約170公里，而0403強震的主震屬於縱谷斷層系統北段，也就是嶺頂斷層，主震破裂面長度約70公里長，可能已經是放大部分能量。不過縱谷斷層系統中南段的瑞穗斷層、池上斷層、利吉-鹿野斷層，在0403強震後，可能對整體縱谷斷層系統的應力分佈產生影響。
陳文山回顧73年前，1951年花東地震系列，當時1951年10月22日在花蓮外海發生2起規模7.1與規模7.0的地震，造成了米崙斷層的錯移。一個多月後，11月25日在玉里-池上間又發生一起規模7.1台東地震，造成瑞穗斷層、池上斷層以及玉里斷層（中央山脈斷層系統）的錯移。
若這次地震也相似於1951年的縱谷地震模式，0403主震發生後恐調整了整個縱谷斷層系統的應力分佈，很可能導致縱谷斷層系統中南段發生斷裂，包括奇美斷層、利吉–鹿野斷層以及池上斷層北段，且上述3個斷層已經達百年沒有發生規模7以上的地震，未來恐怕需要特別注意。
至於0403強震後餘震還會搖多久？前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋提到，921大地震芮氏規模7.3，相當於釋放46顆原子彈威力，加上餘震共釋放約100顆原子彈的威力。而0403強震發生後，規模7.2主震釋放能量約39顆原子彈，加上餘震約釋放5至6顆原子彈，總計釋放能量約45顆原子彈，對比921餘震的能量釋放來看，並不算異常，預估餘震至少還會持續3個月。