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強化低碳競爭力！副總統賴清德到中鋼視察營運及鋼鐵產業發展

▲副總統賴清德(中)由經濟部部長王美花(左4)及高雄市市長陳其邁(右4)陪同，到中鋼公司視察中鋼營運及鋼鐵產業發展的情形。(圖／中鋼公司提供)
▲副總統賴清德(中)由經濟部部長王美花(左4)及高雄市市長陳其邁(右4)陪同，到中鋼公司視察中鋼營運及鋼鐵產業發展的情形。(圖／中鋼公司提供)

記者黃守作／高雄報導

副總統賴清德於26日，由經濟部部長王美花、高雄市市長陳其邁陪同，到中鋼公司視察中鋼營運及鋼鐵產業發展的情形，期勉中鋼持續提升我國鋼鐵產業價值，強化低碳競爭力，並要中鋼為員工打造溫暖幸福的職場。

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副總統賴清德，是由經濟部長王美花、高雄市長陳其邁、高雄國際鋼鐵經營協會榮譽理事長王隆興陪同，到中鋼公司視察中鋼營運及鋼鐵產業發展的情形，受到中鋼公司董事長翁朝棟率總經理王錫欽、執行副總經黃建智，以及中鋼企業工會理事長陳春生等人熱烈歡迎。\

▲副總統賴清德(右2)到中鋼公司視察，由中鋼總經理王錫欽(右1)進行簡報。(圖／中鋼公司提供)
▲副總統賴清德(右2)到中鋼公司視察，由中鋼總經理王錫欽(右1)進行簡報。(圖／中鋼公司提供)
副總統賴清德等人，到中鋼研發成果展示廳參觀，由中鋼總經理王錫欽進行簡報，說明中鋼面對碳中和艱鉅挑戰，將結盟策略夥伴推動跨公司、跨產業、跨國際合作，以創造新商機。

▲副總統賴清德(右2)到中鋼公司視察，由中鋼總經理王錫欽(右1)進行簡報。(圖／中鋼公司提供)
▲副總統賴清德(右2)到中鋼公司視察，由中鋼總經理王錫欽(右1)進行簡報。(圖／中鋼公司提供)
王錫欽在簡報中說，中鋼積極推動高值化精緻鋼廠及發展綠能產業兩大主軸，以及數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型等三大轉型工作，不再追求量大，而致力精進冶煉技術及智慧製造，以提升鋼材品質與價值，同時將持續發展低碳技術，深化AI於各生產製程環節應用，朝2050碳中和各階段減碳目標務實推進，這也是部長王美花過去迄今已召開33次的淨零碳排會報所設定的目標。

中鋼公司董事長翁朝棟則代表公司，感謝賴清德副總統百忙之中，到中鋼視察指導，以瞭解中鋼營運及鋼鐵產業發展，以及未來如何面對碳中和，他也感謝王美花部長對於實現碳中和所付出的心力，前(111)年更南下參加鋼化聯產先導工場啟用，在經濟部的指導下，中鋼結合石化產業，將中鋼高爐氣、轉爐氣中的CO CO2捕捉純化轉化成低碳化學品，並完成技術驗證，未來將帶動新材料循環經濟園區的發展。

▲副總統賴清德期勉中鋼持續提升我國鋼鐵產業價值，強化低碳競爭力。(圖／中鋼公司提供)
▲副總統賴清德期勉中鋼持續提升我國鋼鐵產業價值，強化低碳競爭力。(圖／中鋼公司提供)
副總統賴清德表示，中鋼是業界的領頭羊，帶動許多下游產業，讓鋼鐵業產值超過1兆元，廠商逾7千家，從業人員超過10萬人，可以看出中鋼對我國產業的重要性，不僅奠定我國工業及經濟發展基礎，更讓世界看見我國工業的堅韌實力。

賴清德說，中鋼以穩健、優異經營績效著稱，對於今(113)年4月榮獲世界鋼鐵協會2024永續發展優勝企業獎項，成為國際認證的先進永續鋼廠，也給予高度肯定，並感謝中鋼的努力及對我國經濟發展的貢獻，且公司營運績效良好，也持續改善勞動條件及為員工加薪。

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