《淚之女王》結局流出「tvN鎖死台灣」看不到！金智媛失憶愛上他
韓劇《淚之女王》今（27）日晚間將播出倒數第2集，電視台tvN一早釋出2分鐘搶先看，但僅限南韓地區觀眾可瀏覽。預告中，被陷害吃牢飯的白賢祐（金秀賢 飾）終於出獄，洪海仁（金智媛 飾）失憶後見到白賢祐，再對他一見鍾情，秒變成「跟蹤狂」要求羅祕書（普美 飾）跟車，相當爆笑。
記者陳雅蘭／綜合報導
《淚之女王》今晚開播第15集，白賢祐坐冤獄時，洪海仁結束腦瘤手術後曾去探監，之後就對白賢祐的一切感到好奇，陷入愛河；白賢祐隨後洗刷冤屈，洪海仁就拉著祕書躲在監獄外等白賢祐出獄，她見到白賢祐跟家人擁抱、不吃豆腐， 一一記錄到小本本，令羅祕書直呼：「妳是跟蹤狂嗎？」
白賢祐準備離開監獄回家，洪海仁要祕書開車跟上，羅祕書勸她不要當跟蹤狂，洪海仁理直氣壯表示：「我只是跟著他，看看這傢伙又會做出什麼奇怪的事而已，去看看他的一舉一動，不要廢話Let's go！」直接上演當年她愛上白賢祐，並蹤狂對方坐公車的「尾隨追愛橋段」。
《淚之女王》第15集可在今晚10點於Netflix收看，大結局於28日同一時間、同一平台上架。
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