Embiid證實患貝爾氏麻痺！照轟50分　擔心帥臉被「嘴歪眼斜」影響

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據權威記者Adrian Wojnarowski報導，Embiid曾試圖隱瞞診斷結果，以免影響到球隊打季後賽，但在比賽結束後，Embiid臉部的狀態還是成為各家媒體的焦點。
Embiid說：「我會繼續拚戰，我只希望可以維持現在這樣，畢竟我有一張帥臉，我不希望自己的嘴歪眼斜。」他在與媒體交談時刻意戴上太陽眼鏡，以避免外界過度關注顏面神經失調。
Embiid提到，自己的症狀是在4月17日對熱火隊前一、兩天開始，當時他突然嚴重的偏頭痛，也因為這個關係導致乾眼症，有視線模糊的情況。根據約翰霍普金斯大學醫學院指出，貝爾氏麻痺症最常見於患有糖尿病、流感、感冒或其他呼吸系統疾病的人身上，而任何年齡都可能患有貝爾氏麻痺症，雖然通常不會有永久性的傷害，多數人最終都能夠恢復正常，只是在罕見情況下可能會持續數個月，甚至數年。
貝爾氏麻痺症 (Bell’s palsy）是什麼？
貝爾氏麻痺是常見的顏面神經麻痺，多半是因為「病毒」感染顏面神經造成神經發炎，產生顏面肌肉無力的狀況，通常會發生在面部的左側或右側，由於患者會出現嘴歪眼斜的情況，時常會被誤認為「中風」，此症狀好發季節為冬、春交際。
貝爾氏麻痺症的症狀有哪些？
常見症狀為臉部失去知覺、頭痛以及無法控制微笑、眨眼和閉眼。此外，患者還可能出現流口水、舌尖前部味覺喪失、聽覺過敏等相當症狀。
如何治療貝爾氏麻痺症？
如果貝爾氏麻痺症是由特定原因引起的，例如感冒或流感，通常可透過服用感冒或流感藥物來治療。如果沒有特定原因，只能先以保守方式治療，服用抗病毒藥物，並搭配物理治療，以幫助刺激面部神經，或者在受影響區域施加熱量以緩解症狀。
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