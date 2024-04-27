展現敦親睦鄰之決心！中油煉製事業部大林煉油廠辦親子寫生比賽
台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠於今(27)日，在高雄市小港區，高雄市立社會教育館，舉辦113年社區親子彩繪寫生比賽，以展現敦親睦鄰之決心。
記者黃守作／高雄報導
台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠社區親子彩繪寫生比賽，是由中油公司副總經理兼煉製事業部執行長許晉榮與大林煉油廠廠長廖本源共同主持，市議員陳麗娜、立法委員及市議員服務處代表、高雄市社教館館長沈坤佑、小港區各里里長、小港區各國中小校長、師生家長及社區鄉親等與會，，現場飄散著美麗的藝術氣息，為社區注入一股清新的文化活力。
台灣中油公司副總經理兼煉製事業部執行長許晉榮表示，台灣中油一直秉持著取之於社會、用之於社會的初衷，辦好敦親睦鄰的活動，關懷弱勢，紮根教育，與地方建立良好關係。
台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠廠長廖本源指出，敦親睦鄰寫生比賽已進入24年，是小港區年度大戲，更是中油公司每年的大事，該公司長期以來一直關注社區地方發展及關懷社區居民，對善盡企業社會責任責無旁貸，期能透過活動辦理與社區聯結，並提供適時適當的資源與協助，並將持續全力以赴，無論在文化及教育上，為地方做最大的貢獻與回饋，以落實敦親睦鄰工作。
廖本源並指出，大林煉油廠將持續舉辦寫生活動，以表達回饋地方的用心，並將睦鄰活動主軸定為「弱勢關懷、教育扎根」，秉持著取之於社會、用之於社會的心態，未來仍會與地方保持良好的互動關係。