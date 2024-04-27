台灣泡麵「隱藏王牌」爆出來了！每碗37元吃過上癮　老饕改買這碗

花蓮地震至少再搖3個月！全聯「1招」跟地牛槓上　婆媽愣：太聰明

▲最近餘震相當頻繁，花蓮有全聯門市直接幫酒水類別加裝「護欄」，防止地震來時全部酒水被搖晃落地。（圖/路上觀察學院）
▲最近餘震相當頻繁，花蓮有全聯門市直接幫酒水類別加裝「護欄」，防止地震來時全部酒水被搖晃落地。（圖/路上觀察學院）

記者張嘉哲/綜合報導

花蓮0403地震之後餘震不斷，甚至從22日開始，許多個半夜都非常不平靜，今（27）日凌晨2時19分以及2時49分又發生芮氏規模6.1、5.8的地震，國家警報大響，搖醒不少民眾。氣象署後來召開記者會也證實「這兩起都是403地震的餘震序列，餘震至少還會持續3個月至6個月」。對此，就有花蓮民眾表示已經在賣場、超市看到已經有防範地震的措施，讓不少網友大讚：「店家真的很聰明」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「花蓮地震那麼多，只好躺平不想努力了」只見貼出的照片，一家量販店因為擔心地震來又再度把架上的罐裝酒水震到地板上，因此索性直接把所有的酒類全部躺平在貨架上面，由於前面還有隔板擋住，相對在地震來時，酒瓶比較不容易傾倒。

▲最近餘震不斷，花蓮有量販店直接將瓶裝酒類直接躺平在貨架上，防止下次地震來時又全部被搖落地。（圖/路上觀察學院）
▲最近餘震不斷，花蓮有量販店直接將瓶裝酒類直接躺平在貨架上，防止下次地震來時又全部被搖落地。（圖/路上觀察學院）
除了量販店之外，也有網友逛全聯的時候發現，全聯採取另外一招對抗地牛，直接在酒水區的外面加裝細長的護欄，原本全聯的貨架全部都是開放式的空間，現在為了抵禦突然其來的地震，直接裝上護欄，防止地震劇烈搖晃，造成重大損失，畢竟酒水基本上只要落地就是必破無疑。

貼文曝光後，貼文超過2萬人朝聖留言「店家真的很聰明！我想以後會變成花蓮超市跟量販店標配了」、「全聯的護欄很厲害耶！看起來有質感又有效」、「減少損失的必要手段，但也真的反應很快」、「酒水很貴啊，首先保護起來，這樣擺真的能減少很多災損」、「身為有開店面的花蓮人只能說這真的是最優解」、「酒水：我現在是正港躺著賺了嗎？」

▲花蓮有全聯門市更是直接加裝防護欄桿，防止搖晃酒水落下，被不少人大讚美觀又有效能，非常聰明。（圖/路上觀察學院）
▲花蓮有全聯門市更是直接加裝防護欄桿，防止搖晃酒水落下，被不少人大讚美觀又有效能，非常聰明。（圖/路上觀察學院）
403地震至今已經釋放「45顆原子彈能量」！餘震恐怕還要3個月起

然而27日凌晨發生芮氏規模6.1、5.8等大小地震之後，目前從403地震至今餘震已經超過1300起，且釋放能量高達「45顆原子彈」，中央氣象署地震測報中心主任吳健富分析，地震會有應力作用，較大規模的餘震發生後，可能會帶動鄰近其他尚未地震的區域有餘震產生，因此餘震震央往北、往南交互移動，預估餘震還會持續3個月至6個月。

而前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，921強震時，本身及餘震共釋放約100顆原子彈能量，所以目前403累計釋放45顆原子彈，這樣不算太多，但依照921的經驗，餘震將會持續3個月。氣象署也數度提醒民眾，一定要要隨時做好防震準備，家裡的急救包隨時都要備好哦！

▲花蓮近海規模6.1地震，9縣市國家級警報響。(圖：中央氣象署)
▲花蓮27日凌晨2時21分發生近海規模6.1地震，9縣市國家級警報響，氣象署證實是403地震的餘震，未來餘震還會持續至少3個月。(圖/中央氣象署)
強震來第一步別再開門了！氣象署認證正解「破除大迷思」

而隨著餘震還會持續的發生，民眾地震防災知識一定要記牢，當地震來襲的時候，千萬不要再想著「要先開門」，氣象署表示「地震來有很多說法，是說要開大門、關瓦斯或者躲到桌下都有，然而正確觀念其實是立刻採取趴下、掩護、穩住的動作，並且躲在桌子底下」。

氣象署解釋「當足以讓大門變形的地震發生時，我們衝去開門的路上，可能早就因為劇烈的搖晃而跌倒、或被家具或建築等掉落物砸傷，由此可知，除非你就站在大門門口，否則強震來襲時，千萬不要四處奔跑！​同理可證，若不是正在廚房煮飯，可以當下關掉瓦斯，也不要拋棄自身的安全而跑到大老遠關閉火源和瓦斯哦！」

▲民眾下回遇到強震來襲時，記得第一步驟不是開門，而是立刻要採取趴下、掩護、穩住的防災觀念。（圖/教育部提供）
▲民眾下回遇到強震來襲時，記得第一步驟不是開門，而是立刻要採取趴下、掩護、穩住的防災觀念。（圖/教育部提供）

半夜規模6.1、5.8連震！北部晃到免睡　氣象署公布「餘震觀察期」

開發地震App爆紅！「高三生沒獲授權」道歉了　揭氣象署合作進度

變頻冷氣「最省電品牌不是日立」！師傅招了答案　實測結果超意外

股東紀念品「今年中鋼地位不保了」！股民錯過這家後悔：水準太高

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞