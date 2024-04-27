美國又有區域銀行倒閉！共和第一銀行被接管 32間分行全數易手
美國監管機構已接管共和第一銀行控股公司（Republic First Bancorp），並將其出售給富爾頓銀行（Fulton Bank），共和第一銀行成為今年第一間倒閉的美國銀行，突顯了在1年前3家標誌性銀行倒閉事件後，美國區域銀行至今仍持續面臨挑戰。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，總部位於費城的共和第一銀行放棄了與投資人的融資談判，由賓州銀行和證券監管機構（Pennsylvania Department of Banking and Securities）接管，美國聯邦存款保險公司（FDIC）被指定為管理人，FDIC表示，富爾頓銀行將收購並承擔共和第一銀行的所有資產，以確保存戶權益不受影響。
截至2024年1月底，共和第一銀行的總資產約有60億美元，存款總額約為40億美元。富爾頓銀行表示，除了存款之外，共和第一銀行還有約13億美元的借貸和其他債務，在收購共和第一銀行後，富爾頓銀行在費城地區的業務規模幾乎擴大了一倍，公司存款總額約達86億美元。
共和第一銀行位於賓州、新澤西和紐約州的32家分行將在本週末或下週一作為富爾頓銀行分行重新開業。
去年美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）、簽名銀行（Signature Bank）和第一共和銀行（First Republic Bank）陸續倒閉，引發市場對於金融危機的擔憂，共和第一銀行則是今年第一家倒閉的美國區域銀行。