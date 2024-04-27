獲義大利紅蝦評鑑二蝦！竹北名店插旗台北　竟有超邪惡「豬背油」

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出生於香港的主廚Boris(黃慶德)，曾是程式設計師，二十多歲轉行，進入加拿大多倫多廚藝學校學藝，畢業後即加入多倫多當時少數獲得拿坡里披薩協會AVPN認證的「Pizzeria Libretto」 職人披薩餐廳學藝，短短兩年間在義裔行政主廚Rocco Agostino親授下，熟稔正宗義式料理精髓與紮實技藝，並受拔擢至主打羅馬菜的新義大利餐館「Enoteca Sociale」擔任主廚，成為多倫多餐飲圈耀眼新星。2011年與台籍太太回台定居，隔年於竹北創立「Piccola Enoteca彼刻義式餐酒館」。
主廚Boris強調自家手工現做義大利新鮮麵食、醃製肉品，期望成就最道地義菜風味，令這家位於新竹巷弄間，命名為”Piccola”(小小之意)的家庭式餐館，旋即於新竹饕客圈刮起旋風。2018年，自建五層樓獨棟餐廳「彼刻2.0版」落成，展現主廚Boris更具國際視野的料理企圖，還有義大利窖藏與酒單。Chef Boris帶領團隊今年揮軍北上到仁愛圓環商圈打造全新品牌「Reale Cucina Italiana」義式餐廳，講究的裝潢之外，也不忘設置豐富酒藏的走入式酒窖，及10人座私人包廂。
對於義大利各區風味菜慣用的食材，Chef Boris也毫不妥協，像是義大利最古老起司佩科里諾羊奶乾酪pecorino cheese、MACKE初榨冷壓橄欖油、特級沙勞越手工採摘黑胡椒，皆為主廚嚴選指定。他也實踐義大利料理講求在地與當令的慢食精神，使用台灣各地挖掘出當令的優質小農食材，包含彰化芳苑玫瑰鴨、彰化桂園農場烏骨雞蛋、慢慢弄瑞可塔起司等。
台北店不延用原本餐廳名稱，Boris解釋，就是希望給消費者全新品牌的環境，也將有更多台北店獨有的菜色，像是「豬背油Lardo」，Chef Boris說，自古嗜吃懂吃豬油的義大利人，在羅馬時代即發明取豬背脂肪，以各式香料醃製風乾熟成，成為義式傳統Salumi（醃肉）最特出的一款。他選用西班牙伊比利豬背油，以海鹽、迷迭香醃製，一個多月熟成，切薄片搭佐法式長棍麵包薄片，還有特級橄欖油及丹麥煙燻鹽，滋味較高級奶油更為鮮嫩清爽，即便知道是那是顯得邪惡的油脂，香鹹回甘的美味依舊讓人停不下來。
「和牛炸飯糰」也是台北店獨有，此菜色原是西西里島知名街頭小吃炸飯糰（Arancini），在此改良成華麗版，選用油脂豐美的和牛，融合豬肉、生火腿、番茄製成肉醬，揉合莫札瑞拉起司為內餡，捏成圓球狀後裹上麵糊與麵包粉炸透，一口咬下，和牛豐美的肉味與牽絲的莫札瑞拉乳酪香氣完美交融，香濃美味相當銷魂。
Boris提到，製作義大利新鮮麵條算是學義大利菜中最辛苦的挑戰，不僅是手法，還有比例的拿捏，在在都需講究。「培根蛋大水管麵」中的水管麵中的配方，更是嚴選了彰化桂園自然生態農場的烏骨雞蛋來搭上麵粉製作，而其生蛋黃更拿來製作此道菜的醬汁，加上義大利山區最古老羊奶乳酪pecorino cheese等添味，醬汁讓水管麵吃起來香濃不膩口，加上還有自家製伊比利豬培根的鹹香，讓此道菜入口後，馥郁香氣依舊縈繞舌尖。
至於「墨魚麵」，也是展現台灣好食材的一道亮眼料理，取新鮮墨魚汁加入多種蔬菜、白酒熬製新鮮墨魚醬汁，揉合杜蘭小麥粉製成彈牙墨魚麵，再以蛤蠣、蝦頭、魚骨、蔬果熬煮海鮮高湯，搭上小番茄醬汁成為底醬，Boris搭上大量以新鮮東港櫻花蝦加上初榨橄欖油及辣椒煸出的噴香好料，味蕾有刺激快感，吃起來不失滿滿深厚底蘊。
排餐也很值得一試，「炭烤和羊排」選用紐西蘭Lumina高地和羊小羊排，以香蒜、迷迭香醃漬入味，火候拿捏恰到好處，肉質吃起來柔嫩多汁，佐以巴西里、帕馬森起司、黑胡椒、鯷魚、橄欖、檸檬皮屑製成馨香馥郁的香草醬汁，滋味細嫩無羶。
想吃美味的義大利菜，還有台北文華東方酒店「Bencotto」義大利餐廳，即日起也推出全新春季菜單。由來自義大利威尼斯的主廚艾曼紐．貝爾加莫(Emanuele Bergamo) 挑選當令新鮮頂級食材，包括白蘆筍、綠蘆筍、帝王蟹和澳洲和牛等，將餐廳六成的菜色全面更新，打造出春日美饌。
菜單菜色包括「碳烤白蘆筍佐蛋黃醬、魚子醬」、「帝王蟹手工短管麵」、「慢燉頂級牛小排佐綠蘆筍」，以及「紐西蘭高地和羊肋排」等。為了讓賓客盡情享受春日美食，「Bencotto」推出了四道式套餐和五道式套餐，價格分別為2,980元+10%和3,480元+10%。
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