許美靜演唱會划水！主辦遭爆「經營異常」 112字道歉文曝光
新加坡歌手許美靜20日在南京舉行演唱會，卻因為數次「划水」慘遭粉絲怒轟：「史上最爛！」由於投訴的人太多，加上有粉絲要求退票，南京官方也因此立即展開調查，才發現主辦單位「深圳太古宙文化傳播有限公司」（簡稱：深圳太古宙文化），其實早在去年就被列入經營異常名單，而主辦方在26日也在社群上公開道歉。
記者施以慧／綜合報導
還原20日演唱會過程，許美靜預計全長2.5小時的演唱時間，卻僅唱歌30分鐘，其中還多首歌都是由樂隊老師代唱，還有1小時被經紀人用來與觀眾互動抽獎，當場引起台下歌迷怒吼抗議，最後甚至在大合唱時，許美靜將麥克風指向觀眾，底下鴉雀無聲，許美靜也不願開口唱歌。
深圳太古宙文化成立於2018年，去年9月因為登記的聯絡地址失去聯繫，被深圳市市場監督管理局列入經營異常名單。而演唱會遭到粉絲投訴一事，則是由南京市文化綜合執法總隊處理，根據官方了解，目前已經開始進行行政處罰調查。
演唱會引起爭議，主辦方22日時曾出面解釋，表示當天是為了讓許美靜有空檔換衣休息，才會安排樂隊老師和嘉賓代打，沒想到卻「低估了觀眾想聽原唱演唱經典的期待」，但粉絲不願買單，爭議遲遲未平息，主辦方26日在微博上發表道歉信：「我們深知，歌迷們都是帶著期待與熱情來的，沒有很好的呈現這場與歌迷之間睽違五年的期待之約，沒有讓大家都乘興而歸，我們深感抱歉。」表示會接受所有批評與建議。
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