傅崐萁卡花蓮重建三部曲成真？沈伯洋：封殺多法案要展現給中國看
對於國民黨立法院黨團傅崐萁率團赴中國，民進黨立委沈伯洋日前推測，傅崐萁有「卡花蓮重建三部曲」，沈伯洋今（27）日指出，封殺那麼多法案，其實就是要展現實力給中國看，「我才是可以主導法案的人」。
記者陳佩君／台北報導
沈伯洋日前指出，傅崐萁的卡花蓮重建三部曲，第一步就是中央資源要發放給災民，需要花蓮縣政府盤點，但縣府卻遲遲盤點卡關，讓中央的資源無法到災民手中；第二步，現行已有《災害防救法》等相關法令讓部會災後重建，傅崐萁首先透過提出《0403震災重建條例》，使特別條例蓋過現有法令規定，卡住中央的資源、不能到災民的手上；第三步，將中國的資源帶到花蓮，形塑統戰在地協力者可以談到很好的條件，中國才是最照顧花蓮的國家，一步一步讓台灣陷入無法重建的狀況、建立與中國的緊密關係。
對此，沈伯洋今在社群媒體上說，他把傅崐萁卡花蓮三部曲講出來之後，很多人問他怎麼知道的，其實他在將近2個月前質詢交通部和陸委會時，就問到，若地方去談引入中國團客怎麼辦。
沈伯洋提到，因為這將會是一系列，從2月到5月，中國對台灣法律戰的一環，且最怕地方政府和立委去配合，當時他還做一個預估時間軸，在去年也預估立委會開始去中國，所以民間團體早早就寫好相關草案，也是他後來被封殺的草案。
「只是我真的沒有想到國民黨會用國安相關的法令去換！」沈伯洋感嘆，封殺那麼多法案，其實就是要展現實力給中國看，說「我才是可以主導法案的人」、「我才是可以號令民眾黨的人」，這也讓他直呼，「下限真的有夠低，希望他們換失敗」。