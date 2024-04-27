二代姊弟啟動接班路！張榮味子任中市政府參議　盧秀燕：用人唯才

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雲林張榮味家族不斷拓展實力，全國農漁系統由張家掌握多年，全國漁會總幹事林啓滄是張榮味縣長時期的機要秘書，他的妻子國民黨組發會主委許宇甄今年也當上不分區主委；雲林縣長張麗善是張榮味小妹、她的先生張永成是全國農會總幹事；張榮味弟弟張啟盟，是台灣區農業合作社全國聯合社理事主席。
37歲的張鎔麒是張榮味長子，29歲時曾在雲林海線挑戰民進黨籍立委蘇治芬落敗；他的姊姊張嘉郡27歲便當選立委，2屆後連任失利，今年才回鍋擔任國民黨不分區立委。張系第一代皆已年過60，地方盛傳張家正積極培養張嘉郡和張鎔麒，未來接班姑姑和姑丈的大位，因此安排張鎔麒到台中市政府歷練。
張鎔麒到台中市政府上班已一個多月，由於他相當低調，很多人不知這位年輕參議的背景。上月30日台中農業局在地方推廣枇杷、展售農特產品，他代表農業局和在地小農合影；今天他參加西屯區社區花卉藝術推廣活動，也大方上台致詞，呼籲市民以實際行動支持在地花農。
盧秀燕今（27）日參加醫師畫家趙宗冠90歲創作特邀展，面對媒體詢問時只回答「用人唯才」，市府則以新聞稿回應，指張鎔麒長期關注農民生計與農業經濟議題，故借重所長協助台中農業技術及行銷業務治理，感謝外界關心。