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二代姊弟啟動接班路！張榮味子任中市政府參議　盧秀燕：用人唯才

▲張鎔麒上月代表台中市農業局到台北希望廣場推廣枇杷。（圖／台中市政府提供，2024.04.27）
▲張鎔麒上月代表台中市農業局到台北希望廣場推廣枇杷。（圖／台中市政府提供，2024.04.27）

記者顏幸如／台中報導

繼前雲林縣長張榮味之女張嘉郡回鍋擔任不分區立委，她的弟弟張鎔麒也於上月到台中市政府，擔任副市長室的10職等參議。地方盛傳姊弟倆係為接班姑姑張麗善、姑丈張永成做準備。台中市長盧秀燕今受訪時僅表示「用人唯才」，市府則回應張鎔麒長期關注農民生計與農業經濟議題，故借重所長。

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▲張鎔麒的姊姊張嘉郡與張系的國民黨組發會主委許宇甄，今年雙雙擔任國民黨不分區立委。（圖／翻攝張鎔麒臉書，2024.04.27）
▲張鎔麒的姊姊張嘉郡與張系的國民黨組發會主委許宇甄，今年雙雙擔任國民黨不分區立委。（圖／翻攝張鎔麒臉書，2024.04.27）
繼前民眾黨立委蔡壁如2月15日到台中市政府當有給職顧問，前雲林縣長張榮味兒子張鎔麒，也於3月20日到台中市政府報到，擔任10職等參議。

雲林張榮味家族不斷拓展實力，全國農漁系統由張家掌握多年，全國漁會總幹事林啓滄是張榮味縣長時期的機要秘書，他的妻子國民黨組發會主委許宇甄今年也當上不分區主委；雲林縣長張麗善是張榮味小妹、她的先生張永成是全國農會總幹事；張榮味弟弟張啟盟，是台灣區農業合作社全國聯合社理事主席。

▲張鎔麒上月到台北希望廣場推廣台中枇杷。（圖／台中市政府提供，2024.04.27）
▲張鎔麒上月到台北希望廣場推廣台中枇杷。（圖／台中市政府提供，2024.04.27）
37歲的張鎔麒是張榮味長子，29歲時曾在雲林海線挑戰民進黨籍立委蘇治芬落敗；他的姊姊張嘉郡27歲便當選立委，2屆後連任失利，今年才回鍋擔任國民黨不分區立委。張系第一代皆已年過60，地方盛傳張家正積極培養張嘉郡和張鎔麒，未來接班姑姑和姑丈的大位，因此安排張鎔麒到台中市政府歷練。

張鎔麒到台中市政府上班已一個多月，由於他相當低調，很多人不知這位年輕參議的背景。上月30日台中農業局在地方推廣枇杷、展售農特產品，他代表農業局和在地小農合影；今天他參加西屯區社區花卉藝術推廣活動，也大方上台致詞，呼籲市民以實際行動支持在地花農。

▲張鎔麒今天在西屯區社區花卉藝術推廣活動致詞。（圖／台中市政府提供，2024.04.27）
▲張鎔麒今天在西屯區社區花卉藝術推廣活動致詞。（圖／台中市政府提供，2024.04.27）
盧秀燕今（27）日參加醫師畫家趙宗冠90歲創作特邀展，面對媒體詢問時只回答「用人唯才」，市府則以新聞稿回應，指張鎔麒長期關注農民生計與農業經濟議題，故借重所長協助台中農業技術及行銷業務治理，感謝外界關心。

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