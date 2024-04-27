PLG／麥卡洛轟下20分、10籃板 夢想家93：66勝攻城獅、季後賽M1
PLG職籃聯盟夢想家今（27）日在台中主場迎戰新竹攻城獅，地主軍夢想家多點開花，全場共傳出 20 次助攻，攻勢行雲流水，加上禁區優勢，全場以 71 顆籃板大勝攻城獅的 38 個，終場夢想家 93 ： 66 收下勝利！
記者廖聿偉/綜合報導
開賽雙方形成拉鋸戰，不過夢想家首節靠著較佳的命中率取得優勢，其中陳振傑個人外線投二中二攻下6分。次節，夢想家以流暢的傳導打出 11 比 4，而後更持續展現強勢的壓迫防守使得攻城獅單節僅攻下 8 分，中場夢想家已取得 19 分領先，麥卡洛（Chris McCullough）展現個人能力半場砍進 14 分。易籃後，夢想家將領先擴大至 22分，決勝節更一度拉開分差至 34 分，終場夢想家就以 27 分大勝。
夢想家洋將麥卡洛轟下20分、10籃板，林俊吉貢獻16分。總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）表示，在這場比賽之前有特別跟球員說，我們已經即將邁入季後賽，所以心態上要開始有所準備，「很欣慰大家今天在防守部分都做到賽前的要求，不管其他球隊打的如何，我們都需要拿出該有的態度，也要拉高比賽的強度，打出屬於夢想家的球風。」拿下全隊最高的麥卡洛也提到，「整體而言今天大家防守都做得非常好，這週訓練也有特別針對防守部分加強，希望就像現在這樣一場一場拿下。」
夢想家明（28）日下午 2 點 30 分將迎接鋼鐵人，只要獲勝就能取得季後賽門票。而主力高國豪受傷的攻城獅，近期陷入低潮，單場66分則是本季新低。