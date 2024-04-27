蔡阿嘎挨轟亂入北港朝天宮遶境「根本沒報名」！老婆曬證據打臉了
雲林北港朝天宮的年度盛事「北港迓媽祖」在今（27）日隆重登場，由於網紅蔡阿嘎的老婆二伯，正是北港人出身，夫妻倆每年都會回到家鄉參與盛事，而蔡阿嘎日前才宣布會自組一台「藝閣車」參與遊行，沒想到卻被在地網友質疑根本沒跟廟方申請，是來蹭熱度、宣傳品牌等。為此，二伯也曬出證據強調：「我們是跟哥哥北港的公司一起的啦！」
記者詹鎰睿／綜合報導
知名網紅蔡阿嘎日前宣布會組一台藝閣車參與遊行活動：「一年一度的北港迓媽祖，一定要來玩的吧！我們打造了hahababy藝閣車，沿路丟週邊商品跟大家結緣，有空的鄉親週末可以一起來北港熱鬧熱鬧！」更在文中說明出沒時間與地點。
怎料，就有網友於在地社團發文指出，參加遶境隊伍的藝閣車都需要事先與廟方申請，完成報名才能參加，但他質疑蔡阿嘎根本沒有報名，卻用自己的車亂入並宣傳自家品牌，「就是來蹭」、「尊重廟方來參與活動很難嗎？」另據《三立新聞》報導，北港朝天宮廟方表示，確實沒收到蔡阿嘎本人的報名資料，讓整起事件引發民眾關注。
對此，蔡阿嘎的老婆「二伯」，稍早也在臉書發文解釋：「怕大家找不到我們，haha號今晚19號車見喔!! 我們是跟哥哥北港的公司一起的啦！」證實藝閣車有經過廟方申請報名成功。蔡阿嘎也在動態上表示：「蛤？嘎哥只是hahababy旗下一名小小員工，本來就不是『蔡阿嘎』申請。」後續也和爆料的網友解開誤會，直呼：「總之誤會有釐清就好，媽祖生藝閣一定要開開心心。」
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