剴剴案引爆全民怒火！兒權會號召親子走上凱道、籲成立兒少辦公室

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王薇君說，剴剴是在政府體系中死亡，讓民眾忍無可忍，才會在今天集結於凱道，要求政府保護孩子，避免憾事再度發生。
兒權會也因此提出護兒4大訴求，首先行政院應設立兒少權益辦公室，兒少網絡應主動追踪每位需關懷的兒童，並制定警政社政共作架構與指引，將原本被動通報工作方式化為主動追踪，把現行跨部會各自為政的工作集中管理，積極謹慎接起每位脆弱孩童，讓孩子們都能平安健康長大。
第2「兒少福利要平權，育兒家長要後援」，少子化是國安問題，國家及整體社會需共同合作承接起兒童撫育責任，應將各類補助訂定在同一基準線上，平等支持每位孩子；政府須因應社會型態及家庭結構的轉變，增設臨托或晚間托育，以支持不同工作形態家長，健強雙薪家庭後援，讓家長安心無憂送托放心無慮育兒。
兒權會表示，另外，也要改善保母訪視制度，不事先約訪保母，不約訪才能看見真相，訪視時應開啟「影像輔助」，保護孩子及社工。
第3「悲劇不能再重演，網絡必須要健全」，建議強化出養兒童的法源及制度，以兒童最佳利益為優先考量，因應剴剴事件，兒盟董事長應辭職下台以示負責，雙北市長也要公開認錯道歉。
此外，政府須成立共用資料庫，納管需特殊關懷個案，中央及縣市政府、各兒童褔利機構等，使用共用資料庫，隨時瞭解孩子最新情況，以個案為中心，網絡共作即時橫向溝通，不漏接任何一位孩子。
第4「司法改革不能等，兒少侵害加重刑」，兒權會認為，司法須看見兒童的脆弱，重新定義加害兒童的犯意與凶器，最高法院及檢察總長，應依職權修正兒虐案件之法律見解及構成要件，使兒虐案件傷害及殺人犯意，區別標準明確化，以避免情重法輕之憾。
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