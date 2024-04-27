新住民「譯」起來　多語服務「雄」厲害

為充實高雄市雙語人才投入通譯服務，提升通譯品質，高市警局偕同市府勞工局訓練就業中心、社會局、衛生局、高雄市新住民會館與高雄港務警察總隊等跨機關合作，先後於113年4月20、27日辦理「113年通譯人員專業訓練」，合格者將納入「高雄市通譯人才資料庫」。讓新住民不只是市府團隊的「譯友」，更是推動多語友善市政服務雄厲害的「益友」。
記者郭凱杰／高雄報導
同時，高市警也安排外事科科長王智勇主持治安座談會，除介紹高市涉外治安概況，實施防詐騙、反毒及防制人口販運宣導外，並與在場通譯雙向交流，通譯反映熱絡。
為配合行政院核定「通譯制度精進試辦計畫」，高市警局自今年4月1日起，日間通譯費前2小時內調漲為新臺幣1,000元(原為600元)，夜間前2個小時內調漲為2,000元(原為1,200元)，以提升第一線通譯服務人員的專業。
這次通譯培訓報名相當熱絡，計有128名學員參加，除通曉越南語、印尼語、泰語、英語、日語、韓語學員報名外，還有緬甸語、德語、柬埔寨語、西班牙語、法語、印度語等特殊語言學員參加。
承辦單位也招募講師級通譯夥伴，計有高雄科技大學、成功大學泰語及中山大學西班牙語等講師，期許未來成為通譯種子教官，培訓更多多語人才投入公共事務通譯，強化高市府通譯團隊陣容。