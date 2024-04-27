北士科案延燒！柯文哲再轟蔣市府 蔣萬安：chill out dude！
前台北市長柯文哲任內辦理士林北投科園T17、T18地上權案標地上權案標，遭質疑圖利前民眾黨立委吳欣盈家族「新光人壽」。民眾黨主席柯文哲今（27）日受訪時表示，設定地上權不用寫投資計畫書，奉勸蔣市府不用打了，「不要每天沒事做，弄來弄去」。對此，蔣萬安回應表示，都已經啟動政風調查，有問題依法持續查辦，沒有問題也會還當事人清白，「柯市長可以chill一點，chill out dude(放輕鬆，老兄）。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安27日下午參加「源源不絕2024嘻研Cypher大賞現場決賽」，特別脫下西裝，換上嘻哈風格服裝，蔣萬安表示，今天是來參加自來水處舉辦的一個嘻哈大賞，所以年輕的幕僚特別幫他安排這一身打扮，趕快去幫他借了項鏈、T恤、外套、牛仔褲，也符合今天活動的主題，他覺得穿起來比他平常穿西裝輕鬆很多，所以也許以後可以考慮多一些場合可以穿的比較輕鬆一點。
媒體問北士科在富邦的會議記錄中，柯文哲曾找元大來談，對此元大發聲明駁斥，議員許淑華表示是不是有文件造假要查一下？蔣萬安表示，其實前任市府當時都有規劃、安排拜會潛在廠商的名單，至於事實真相如何政風都已經啟動調查，就請政風來釐清相關的事實。
媒體問，柯文哲表示T16.17.18地上權跟BOT不一樣，蔣萬安說，T16.17.18都是設定地上權，這跟BOT有什麼關係？柯文哲一定懂，所以都已經啟動政風來調查，有問題當然依法持續來查辦，沒有問題也還當事人清白，「柯市長可以chill一點，chill out, dude！」