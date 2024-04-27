Tony Parker在台灣被叫「法國跑車」！本人也知道　笑說：很特別

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Parker今天稍早還在2024 國泰NBA國際高中邀請賽指導台、日高中名校的球員球技，傍晚趕到101參加天梭表活動，這是他首次親眼目睹臺北101大樓，本人也直言「很壯觀」，現場看的感覺很不一樣。
馬刺隊在台灣相當有人氣，Parker還沒退休時也是明星球員，因此今天還沒有到場時，活動現場就已經有許多粉絲在此等候，Parker一現身就傳出一陣驚呼，而他本人也親自為部分球迷簽名，展現親和力。
Parker在受訪時透露，今年是特別的一年，因為2024年的奧運即將在巴黎舉辦，而他作為前國家知名運動員也不會缺席，特別是男籃賽事他會在現場作為一份子參與其中。
這次在活動上，主持也問到Parker知不知道他在台灣的綽號是什麼？Parker笑著表示自己略有耳聞。其實Parker在英語世界以「巴黎魚雷（Parisian Torpedo）」這個拉風的綽號所著稱，不過在台灣，球迷更熟悉的稱呼應該是「法國小跑車」。
對此，Parker也表示自己知道在國外有很多球迷會給他取不同的綽號，台灣球迷叫他「法國跑車」，他也感到很特別，聽起來「還不錯」。
「法國跑車」Tony Parker小檔案
Tony Parker在 1982 年 5 月 17 日出生於比利時布魯日。 他父親在歐洲打了15年職業籃球，當年他接觸籃球時只有2歲。一開始Parker其實比較喜歡足球運動，但隨著1991年芝加哥公牛訪問當地而改變，幼年的Parker立刻就被當時如日中天的Michael Jordan所吸引。他也有了一個新的目標：成為NBA明星球員。
1994年，Parker開始在法國西北部的德維爾萊魯昂籃球俱樂部打球，他也慢慢在歐洲嶄露頭角。1997年時，他的名字傳遍歐洲籃球界，4年後他實現了自己進入NBAˇ的夢想。在2001年NBA選秀大會上，他以首輪第28順位被聖安東尼奧馬刺隊選中。那之後的2年，馬刺隊在NBA總冠軍賽上以6場擊敗紐澤西網隊，Parker也獲得了他生涯的第一座NBA總冠軍。
之後，這位法國球星與隊友Tim Duncan、Manu Ginobili以及馬刺名帥Gregg Popovich又在2005 年、2007年和2014年再次登頂，建立「馬刺王朝」。
2019年6月10日，Parker正式宣布從NBA退休。他職業生涯場均貢獻16 分3籃板6助攻，他被選為奈史密斯籃球名人堂的一員。Parker的成功，為未來幾代歐洲球員在美國打球，鋪平了道路。
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