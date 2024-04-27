太陽「三巨頭」瀕臨解散！薪資高得嚇人超過14隊 晉級機率剩7.3%
鳳凰城太陽隊三巨頭 「KD」Kevin Durant、「書人」Devin Booker和Bradley Beal，在季後賽首輪對陣明尼蘇達灰狼表現不佳，目前吞下3連敗，以0：3陷入淘汰邊緣。太陽「三巨頭」下個賽季薪資總和將達到1.5億美元，將超過超過14支球隊的團隊薪資，若季後賽首輪止步，三巨頭很可能解散。
記者路皓惟/綜合報導
根據《ESPN》記者Bobby Marks報導，太陽隊三巨頭下個賽季的薪資總和將超過1.5億美元，光是3人就已經超過14支球隊的團隊薪資，但是三巨頭在季後賽表現卻遠遠低於預期，讓許多專家和球迷對他們的價值提出質疑。
太陽陣容大改組使於2023年2月初，新任老闆Mat Ishbia和總經理James Jones為了增強球隊的競爭力，進行了一系列大膽的操作，包括交易獲得Durant和Beal。此外，球隊還更換了主帥Monty Williams，改聘Frank Vogel，希望能帶領球隊走得更遠，挑戰總冠軍。
然而，儘管有著豪華的陣容，太陽隊的季後賽之路卻並不順遂；過去三年內兩度被翻盤，2021年NBA總決賽，太陽隊在領先兩場的情況下，卻遺憾連輸4場被公鹿逆轉痛失冠軍；2022年季後賽第二輪，太陽同樣處在2：0領先的有利局面，但最終被達拉斯獨行俠隊淘汰，本賽季很可能「一輪遊」。
NBA季後賽7戰4勝歷史上，總共有151支球隊陷入0勝3敗，卻無人生還，翻盤贏下系列賽的機會是0%，且僅有4隊苟延殘喘到G7。
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