金秀賢金智媛黏在一起看《淚之女王》結局！壞女人出現「被噓爆」
韓劇《淚之女王》今（27）日舉辦終映晚宴，金秀賢、金智媛、朴成焄、郭東延、李美淑、金正蘭等要角一同出席，金秀賢跟金智媛被要求擺出「皇冠」、「眼淚」的姿勢，雖然哭笑不得，依舊滿足媒體需求，金秀賢甚至大喊：「洪海仁（金智媛飾演角色）！」十分搞笑。
記者陳雅蘭／綜合報導
《淚之女王》終映晚宴場外吸引大批粉絲跟媒體駐守，劇中飾演金智媛媽媽的羅映姬一現身，全場劇迷高喊「媽媽」熱烈歡迎；反觀飾演壞女人「牟璱凞」的李美淑，她一抵達會場，所有粉絲立刻閉嘴，一丁點尖叫聲都沒，由此可見牟璱凞的壞演技，成功氣壞入戲觀眾。
金智媛抵達時，被壯觀的人潮嚇壞，她聽到媒體要求比出皇冠手勢，一度不知所措，接著秀出「女王眼淚」的表情，讓全場閃光燈不斷。金智媛也開心表示，因為《淚之女王》大受歡迎，才能獲得許多人的支持與愛戴，因為完結篇明天才播出，金智媛喊話希望大家能追劇追到最後一刻，「也希望大家都能保持健康，謝謝大家」。
最後一位到現場的是男主角金秀賢，他同樣被駐足的粉絲人潮、數排的媒體「相機海」嚇到，直言看到這麼多人「很開心」，希望這週的結局到下週的特輯，大家都能多多支持，「拜託大家了！」金秀賢要離開前，還搞笑對著遠方大喊：「洪海仁！」逗樂全場。
這場餐敘於晚間開始，多數媒體下午就到場卡位，為的就是要拍到金智媛跟金秀賢，據悉記者在台灣時間不到4點就開始直播，可清楚聽到記者紛紛喊著「喔..肚子好餓」，直到最後一位主人公金秀賢現身，大家拍完後立即開心歡呼閃離場，疲憊程度可見一斑。
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