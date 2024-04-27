Toyz販毒確定被關4年！超哥公開真心話：妖魔終於入十八地獄淨化
滋事型網紅Toyz（劉偉建）因3年前涉嫌販賣二級毒品大麻菸彈，遭到檢方逮捕，引發社會高度關注。日前，最高法院駁回Toyz的上訴定讞，最終依毒品罪判處4年2月有期徒刑。今（27）日稍早與Toyz結下梁子的網紅超哥，也在臉書發文暗酸：「妖魔終於要入十八地獄淨化，菊花殘不殘，評比會客菜。」
記者詹鎰睿／綜合報導
超哥在臉書上寫下對於近期發生的風波心情：「外界的許多紛紛擾擾，經過了三個月的休息與沉澱，我慢慢開始回到正常的軌道上。」他說，相比現實生活中大家給予的支持與鼓勵，虛擬網路的言語霸凌與抹黑，「兩者之間強烈的對比彷彿天堂和地獄的差距，每天的心情就像洗三溫暖一樣忽冷忽熱、高高低低。」
在越來越多人的加油聲之下，讓超哥直呼：「終於讓我從自我懷疑的低潮中走出來，澈底的盤涅重生，從那時起，我又再次成長到另一個階段。」無論外界怎麼樣看待，超哥仍會堅持做自己，「其他阿貓阿狗的閒言碎語、看法想法，又與我何干？」雖然並未指名道姓，但超哥最後強調：「妖魔終於要入十八地獄淨化。」似乎對Toyz即將入獄的消息有感而發。
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