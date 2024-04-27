T1／阿巴西當「壽星」砍34分！中信特攻奪龍頭　季後賽對臺北戰神

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先前因左腳踝傷勢休兵3場的阿巴西，今日傷癒歸隊，開賽就以三分球霸氣宣告回歸，幫助球隊先馳得點，賽事前4分鐘兩隊紛紛以三分彈予以攻擊，閃電軍團單節6顆三分球，命中率高達五成，包含阿巴西個人投4中3，首節拿下9分展現今天的好手感。第一節兩軍勢均力敵、互有領先，海神把握一波11：0的攻勢超前後，曾文鼎三分外線幫助球隊止血，接著特攻在節末強拉尾盤逆轉，首節中信特攻以27比26，一分領先全家海神。
第二節，艾德（Edgaras Zelionis）灌籃帶起球隊氣勢，開節以一波8：0的攻勢將比分拉開，海神陷入掙扎、攻守失序，特攻再以一波15：0的攻擊持續狙擊，單節特攻35：16大幅拉開雙方差距，中場中信特攻以62：42，帶著20分的領先優勢進入下半場。雙方易籃後，海神在開節回敬一波11：0的反擊，後續海神遠投近切命中率百分百，加上特攻發生較多失誤，海神一度以三分球逆轉比分，但無法撐住局面，阿巴西、柯丹（Cody Demps）及曾文鼎連續3顆三分球馬上將分差再度拉開，加上謝亞軒的壓哨三分球追加保險分，第三節結束，中信特攻以85：80，帶著5分領先優勢進入末節。
關鍵決勝節，謝亞軒在開節補上兩記關鍵三分球，將分差再度拉開到雙位數，加上此役由板凳出發的傑卡（Dragan Zeković）在第四節扮演奇兵，也貢獻2顆三分球，單節12分、4籃板，能裡能外的表現讓海神無力扭轉頹勢，終場新北中信特攻以121：99，大勝高雄全家海神。
主帥李逸驊喊話2連霸 阿巴西開心收生日禮物
在這場例行賽封王關鍵戰役中，閃電軍團挺住壓力、拿下勝利，也確定以例行賽龍頭之姿挺進季後賽，連兩季都在例行賽中封王，賽後李逸驊總教練謙虛表示：「例行賽第一只是我們的中途站，我們還有準決賽、冠軍賽，希望能夠繼續下去，拿下總冠軍，完成二連霸！」
李逸驊總教練也說明本場賽況：「剛開賽時球隊的攻守轉換做得非常好，很快就把分數領先到20幾分，但比較大的缺點是，球隊常常會領先到20幾分時就稍微鬆懈，尤其是在下半場。在中場休息時就有告訴大家，其實我們對海神大概有2次或3次，都是領先到20幾分時，大概在5.6分鐘內就被對手把分數追上來，反而造成自己的劣勢，今天下半場也是一樣的狀況，還好球員們表現得非常好，也撐住了這場球賽。」
傷癒歸隊就宰制全場的阿巴西，單場獨攬34分，包含5顆三分球，另有2籃板4助攻1抄截，賽後也歡欣表示：「很開心今天贏球，也是我一直想要的生日禮物，剛好今天復出、球隊贏球，球隊也打得不錯，希望季後賽保持氣勢，拿下冠軍！」
此外，傑卡也貢獻了21分8籃板3抄截；艾德也有20分7籃板1助攻1阻攻演出；柯丹則是15分7籃板7助攻4抄截1阻攻表現；謝亞軒15分2籃板4助攻2抄截演出；曾文鼎11分5籃板9助攻1抄截，團隊攻守均衡，多點開花。
新北中信特攻完成本季例行賽賽程，以19勝9敗戰績，67.9%的勝率奪得例行賽第一的寶座。季後賽首輪對手確定是臺北台新戰神，雙方將進行5戰3勝制的準決賽，將於5月4日於新莊體育館開打。
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