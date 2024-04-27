烏克蘭3口之家帆船修復 黃偉哲盼承載台南愛心航向新生活
烏克蘭籍男子Valeriy一家三口為逃避戰亂開船至海外，但去（112）年在行經台灣海峽時船隻發生故障，船隻之後抵達安平港獲得免費修繕完成，今（27）日上午啟航離開台南，預計將航向加拿大，臨行前他們對所有幫助過他們的台南人表達感謝，而市長黃偉哲也對他們致上深深祝福，期盼他們能順利在加拿大開啟新生活。
記者郭俊暉／台南報導
烏克蘭籍男子Valeriy去年11月29日帶著妻兒駕駛帆船經台灣海峽時發生故障，在移民署及相關單位協助下，船隻於去年12月27日抵達安平港。市長黃偉哲在獲悉此事後，隨即指示市府各單位給予所需協助，台南各界也紛紛在黃黃哲的號召下積極響應，給予Valeriy一家愛心支持。隨著船隻修繕完成、下水測試確認安全無虞後，Valerie一家今天將啟航離開台南，預計將航向加拿大。
期間，黃偉哲一直非常關心Valeriy一家，在他們停留台南修繕船隻期間，市府號召資源協助，而社會局派專人關懷協助他們的生活，並提供急難救助資源，此外，漁港所也協助安排下水測試的泊位。不僅於此，還有許多台南的企業、團體與個人，在聽聞Valeriy一家的故事後，紛紛主動提供船隻修繕與食衣住行等生活上的實質協助。
黃偉哲除非常感謝許多民間企業團體及善心人士願意投入關懷Valeriy一家，透過公私部門的協力，讓飽受戰亂而不得不孤身飄蕩在外的他們，獲得許多溫暖與支持。這次協力接待素不相識的Valerie一家，也證明台南是一個充滿愛的城市，而台南人的愛心，更是社會良善力量循環的基礎，期盼承載著台南眾多愛心航向加拿大的Valeriy一家，擁有光明燦爛的未來。