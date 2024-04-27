愛貓「配合飼主隱身」！聽鈴聲秒躲沙發下 牠超機靈：我躲2年了
家裡躲貓貓玩了2年！一名飼主家裡面偷養了一隻英國短毛貓，由於原本自己已經有養兩隻狗跟一隻貓咪，父母已經本來就已經有點撈叨，為了不要讓父母再多念，因此偷偷養了一隻英國短毛貓，還教牠如果聽到有人敲門的話，就要立刻躲到床底下，沒想到愛貓完全聽得懂，就這樣瞞天過海整整2年，非常的離奇。
記者張嘉哲/綜合報導
一名女飼主因為喜愛寵物，本來在家養了兩隻狗一隻貓，父母認為數量已經非常多，因此要女兒不要再養新的寵物，然而女子忍不住還是偷偷多養了兩隻貓，其中一隻是英國短毛貓「屁屁」，為了不讓爸媽發現又被撈叨，因此教學「屁屁」如果聽到有人敲門，就立刻躲起來，不然就會被送回英國老家。
然而「屁屁」就像聽懂人話一樣，也很機靈，當聽到飼主的爸媽敲門或者門鈴響時，就立刻警戒心大作，立刻從沙發上鑽到沙發底下，即便爸媽長時間待在女兒家也沒有發現，家中還有暗藏一隻「英國短毛貓」，就這樣隱瞞了整整兩年。
由於原本家裡面就有養貓，女子也表示：「家裡面出現貓毛以及貓砂盆都不奇怪，只要貓咪躲起來就能瞞天過海」至於被爸媽發現是不是真的會將貓咪送回英國，女子也坦承是開玩笑，爸爸其實也是愛貓人士，只是認為女兒不用養到這麼多隻。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「貓咪竟然能完美配合好厲害XD」、「太好笑了！還可以配合飼主玩躲貓貓」、「貓貓：我已經躲兩年了唷！很聰明吧」、「貓咪這麼聰明機靈，非常的可愛」、「太好笑了，不過爸爸是愛貓人士知道的話，應該會哭笑不得」。