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愛貓「配合飼主隱身」！聽鈴聲秒躲沙發下　牠超機靈：我躲2年了

▲一名女飼主家中原本就養了兩隻狗跟一隻貓，因為多養了兩隻貓，害怕被父母撈叨，因此教貓咪聽到門鈴聲就趕快躲起來。（圖/小紅書）
▲一名女飼主家中原本就養了兩隻狗跟一隻貓，因為多養了兩隻貓，害怕被父母撈叨，因此教貓咪聽到門鈴聲就趕快躲起來。（圖/小紅書）

記者張嘉哲/綜合報導

家裡躲貓貓玩了2年！一名飼主家裡面偷養了一隻英國短毛貓，由於原本自己已經有養兩隻狗跟一隻貓咪，父母已經本來就已經有點撈叨，為了不要讓父母再多念，因此偷偷養了一隻英國短毛貓，還教牠如果聽到有人敲門的話，就要立刻躲到床底下，沒想到愛貓完全聽得懂，就這樣瞞天過海整整2年，非常的離奇。

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一名女飼主因為喜愛寵物，本來在家養了兩隻狗一隻貓，父母認為數量已經非常多，因此要女兒不要再養新的寵物，然而女子忍不住還是偷偷多養了兩隻貓，其中一隻是英國短毛貓「屁屁」，為了不讓爸媽發現又被撈叨，因此教學「屁屁」如果聽到有人敲門，就立刻躲起來，不然就會被送回英國老家。

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▲一名飼主背著父母養了一隻英國短毛貓，為了不被撈叨，教愛貓聽到門鈴聲或者敲門聲就趕快躲起來！躲藏畫面超可愛。（圖/小紅書）
然而「屁屁」就像聽懂人話一樣，也很機靈，當聽到飼主的爸媽敲門或者門鈴響時，就立刻警戒心大作，立刻從沙發上鑽到沙發底下，即便爸媽長時間待在女兒家也沒有發現，家中還有暗藏一隻「英國短毛貓」，就這樣隱瞞了整整兩年。

由於原本家裡面就有養貓，女子也表示：「家裡面出現貓毛以及貓砂盆都不奇怪，只要貓咪躲起來就能瞞天過海」至於被爸媽發現是不是真的會將貓咪送回英國，女子也坦承是開玩笑，爸爸其實也是愛貓人士，只是認為女兒不用養到這麼多隻。

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▲一隻英國短腿貓配合主人在家中玩躲貓貓，每次只要主人爸媽來時，就會躲到沙發下躲藏，就這樣藏了兩年。（圖/小紅書）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「貓咪竟然能完美配合好厲害XD」、「太好笑了！還可以配合飼主玩躲貓貓」、「貓貓：我已經躲兩年了唷！很聰明吧」、「貓咪這麼聰明機靈，非常的可愛」、「太好笑了，不過爸爸是愛貓人士知道的話，應該會哭笑不得」。

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