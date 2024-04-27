誰害死納瓦尼？美國情報機構：蒲亭很可能未下令殺害 克宮回應曝
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的頭號政敵、俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）於2月在獄中猝逝，第一時間許多人將矛頭指向蒲亭為幕後黑手，不過，《華爾街日報》引述不知名消息人士說法，稱美國情報機構已經相信蒲亭很可能並未下令殺害納瓦尼。
記者倪浩軒/綜合報導
《華爾街日報》報導指出，消息人士稱美國情報機構在彙整各方資訊後經過評估，已經針對納瓦尼之死做出結論，那就是蒲亭很可能並未下令殺害他，而這結論被美國中央情報局（CIA）、美國國家情報總監辦公室（ODNI）及美國國務院情報單位廣泛接受並支持。
但華盛頓仍認為蒲亭對納瓦尼的死負有責任，包括將他以政治理由入獄，以及2020年的神經毒劑毒害等等。
根據《路透社》報導，克里姆林宮一直否認與納瓦尼之死有關，也未承認有參與2020年的中毒事件。蒲亭上個月還用「令人悲傷」形容納瓦尼的猝逝，並稱本已準備以永遠不會返回俄羅斯當作條件，讓納瓦尼換囚到西方國家。
對於《華爾街日報》的最新報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitriy Peskov）表示，已經看了相關報導，「但我不會說這值得關注」，並稱報導內包含了許多「空洞的猜測」。
事實上，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）也曾說過根據烏國得到的情報，納瓦尼是因為血栓而死亡，並非遭到殺害。