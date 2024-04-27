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泰金果田榴槤凍乾快閃獨賣 薔薔一日店長單日狂賣千包

▲泰金果田榴槤凍乾今起在台中新光三越快閃行銷，薔薔擔任一日店長，單日狂賣千包。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.27)
▲泰金果田榴槤凍乾今起在台中新光三越快閃行銷，薔薔擔任一日店長，單日狂賣千包。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.27)

記者金武鳯/台中報導

榴槤原產於東南亞國家，其中，被公認為全世界最好吃的榴槤是產於泰國「尖竹汶」的金枕頭榴槤，肉實飽滿、脆甜清香，不僅鮮果好吃，泰金果田品牌主打的榴槤凍乾，是嚴選金枕頭榴槤製做，今天起在台中新光三越快閃獨賣，藝人薔薔擔任「一日店長」，大讚榴槤凍乾脆脆口感，入口洋溢專屬榴槤的濃、純、香，吸引滿場粉絲與客人，首日狂賣千包。

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今天以南洋風打扮現身的薔薔，是泰金果田的「一日店長」。薔薔乍看堆得滿滿的榴槤鮮果與凍乾，開心的直說，她是榴槤控，每到榴槤旺季，就會大飽口福，甚至吃到被嫌棄「哪裡來的瓦斯味」。薔薔當場展現她剝榴槤技巧，利落動作，有粉絲說「確實是常吃榴槤的饕客」。

▲藝人薔薔擔任泰金果田一日店長，現場展現利落剝榴槤技術，並和粉絲熱烈互動。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.27)
▲藝人薔薔擔任泰金果田一日店長，現場展現利落剝榴槤技術，並和粉絲熱烈互動。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.27)
薔薔說，金枕頭榴槤肉實飽滿、脆甜清香，而且核小肉多，是大多數台灣人喜歡的品種與口感，但是榴槤鮮果塊頭大，攜帶不方便。為了符合台灣人在忙碌、快節奏生活中，也能方便攜帶與食用，泰金果田開發的榴槤凍乾，是以高門檻冷凍乾燥技術製成，全程無添加的凍乾，今年首度引進台灣。

薔薔當場試吃榴槤凍乾，並分享給滿場粉絲。薔薔說，榴槤凍乾吃起來像餅乾，脆脆的口感，入口洋溢專屬榴槤的濃、純、香，不輸新鮮榴槤的好滋味。在薔薔賣力帶動下，粉絲互動熱烈，有人一口氣帶走10幾顆榴槤，新上市的凍乾，單日更是狂賣上千包。

▲泰金果田榴槤凍乾新光三越快閃，薔薔擔任一日店長，吸引大批粉絲關注。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.27)
▲泰金果田榴槤凍乾新光三越快閃，薔薔擔任一日店長，吸引大批粉絲關注。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.27)
泰金果田ไร่ผลไม้ทองไทย品牌，主打來自泰國的黃金果實，果田源自於泰文的翻譯，意即台灣的農田、農地，產品皆為泰國產地直送。果田有溼潤、適合榴槤的生長環境，更有排水性高、營養礦物質豐富的火山紅土，採友善耕作技術、不使用殺蟲劑，使用辣椒水或辣椒劑。

此外，擁有果田的專業管理技術，一般榴槤樹會留果60顆以上，泰金果田所選擇的產地，只會留果30-40顆以上，為了讓營養的保留最大化。本次為符合國人習慣，帶入台灣從來未有過的A+榴槤凍乾零食，100%原果肉、原果香營養，全程無添加，高達210克的榴槤果肉才能做成30克的凍乾，比實際購買榴槤鮮果肉便宜。因同為泰國血統，到台也特別與藍象廷泰式火鍋攜手，只要帶媽媽入店享用即可獲得泰金禮A+榴槤凍乾1包，深度與客人互動。


 


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