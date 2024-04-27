泰金果田榴槤凍乾快閃獨賣 薔薔一日店長單日狂賣千包

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薔薔說，金枕頭榴槤肉實飽滿、脆甜清香，而且核小肉多，是大多數台灣人喜歡的品種與口感，但是榴槤鮮果塊頭大，攜帶不方便。為了符合台灣人在忙碌、快節奏生活中，也能方便攜帶與食用，泰金果田開發的榴槤凍乾，是以高門檻冷凍乾燥技術製成，全程無添加的凍乾，今年首度引進台灣。
薔薔當場試吃榴槤凍乾，並分享給滿場粉絲。薔薔說，榴槤凍乾吃起來像餅乾，脆脆的口感，入口洋溢專屬榴槤的濃、純、香，不輸新鮮榴槤的好滋味。在薔薔賣力帶動下，粉絲互動熱烈，有人一口氣帶走10幾顆榴槤，新上市的凍乾，單日更是狂賣上千包。
泰金果田ไร่ผลไม้ทองไทย品牌，主打來自泰國的黃金果實，果田源自於泰文的翻譯，意即台灣的農田、農地，產品皆為泰國產地直送。果田有溼潤、適合榴槤的生長環境，更有排水性高、營養礦物質豐富的火山紅土，採友善耕作技術、不使用殺蟲劑，使用辣椒水或辣椒劑。
此外，擁有果田的專業管理技術，一般榴槤樹會留果60顆以上，泰金果田所選擇的產地，只會留果30-40顆以上，為了讓營養的保留最大化。本次為符合國人習慣，帶入台灣從來未有過的A+榴槤凍乾零食，100%原果肉、原果香營養，全程無添加，高達210克的榴槤果肉才能做成30克的凍乾，比實際購買榴槤鮮果肉便宜。因同為泰國血統，到台也特別與藍象廷泰式火鍋攜手，只要帶媽媽入店享用即可獲得泰金禮A+榴槤凍乾1包，深度與客人互動。