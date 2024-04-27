疑不滿下公車被擋！老翁發狂「強拉婦女下車」還踹人 無人伸援手
基隆市公車日前發生一起傷人事件，25日下午一名55歲的婦人搭乘104路線，快到公車循環站時，她站在後門準備要下車，此時後方一名老翁，疑不滿她擋在前面，因急著下車不斷出言挑釁，竟然把婦人拖下車還踹她一腳，導致婦人頭與左側身體撞到地面受傷，卻沒有人伸出援手，她只好獨自前往警局報案。婦人家人表示，「看到影片的當下真的非常心痛，這個社會怎麼會有這麼可惡的人」。
記者孫唯容／綜合報導
受傷婦人的女兒在臉書「基隆人大小事」表示，自己媽媽要在在循環站下車時，遭一名約近6、70歲老翁出言挑釁，認為婦人故意擋在他前面，當時媽媽站在公車後門刷卡處，因為104公車速度快，車子還在行駛中尚未停妥，她媽媽不敢走動並且等公車停穩，該名老翁還不停嗆「為何不下車？」甚至人身攻擊「那麼胖跌倒跌不死」。
後續受傷婦人也禮貌表示，等一下車停下再讓你先下車，隨後男子下車後，竟然把婦人急拉下車，從公車後門直接拖下來摔倒在地上，頭部撞擊到循環站人行道，身體左側撞擊地面與公車，老翁還狠踹一腳才離開。
當時旁邊候車民眾沒人幫她，她媽媽還獨自前往忠二路派出所報案，警察請她去驗傷再提告；受害婦人女兒悲痛表示，到底為何這個社會如此冷漠？看到傷者受傷不願意攙扶，真今人心疼，如果是你們的媽媽遭遇這種事情，你們會怎麼做？媽媽已去驗傷並提告，希望民眾搭乘公車多留意保護好自己，社會上已經出現非常多隨機傷人事件，再不多加防範 受害者或許就是你的家人。