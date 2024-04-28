《不夠善良的我們》Rebecca裸身告白惹心疼！簡慶芬終吐出軌心聲

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以下有巨雷，慎入！！！
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第7集劇情中，Rebecca與于向立的感情貌似即將開花結果，她終於接受對方的追求，兩人更直接在路邊接吻。不過就在正要發展新的戀情之際，Rebecca卻在這時得知自己罹患乳癌，褪下上衣和于向立坦白心意與病情後，決定將交往的選擇權交給于向立。
沒想到于向立卻因為害怕，反而回頭找了過去的曖昧對象，等到回過神來，才發現Rebecca已經到醫院治療。于向立不僅被Rebecca的哥哥嗆「俗仔」，簡慶芬也不滿地問他「你不是愛她嗎？到底這有什麼好選擇的啊」，面對棘手的處境，于向立也只能無力地掉下懊悔的眼淚。
簡慶芬得知Rebecca的遭遇後，感嘆「其實我懂得這種逃避，但是我沒有辦法原諒他（于向立），因為在這個故事裡，我是另一個糾纏的粒子」，她決定開車到台東尋找罹癌的Rebecca，並傳了一封簡訊給何瑞之。
簡慶芬終於坦白告訴何瑞之，其實自己結婚以來都活在Rebecca的陰影裡，為此也對何瑞之由愛生恨，覺得兩人之間只有「謝謝」的關係，婚姻中卻沒有愛，「從嫁給你那天開始，我就不能停止去想，如果是Rebecca呢？」對於離婚，她只有一個條件，就是共同擁有孩子的監護權。
何瑞之收到簡訊後，則陷入沉思中，似乎也在審視這段婚姻中的種種過往，同時也接手照顧孩子，讓簡慶芬放心地去台東一趟。最終簡慶芬在台東海邊找到Rebecca，她告訴Rebecca自己即將與何瑞之離婚，希望能和Rebecca聊聊內心的聲音；Rebecca看到簡慶芬的迫切後，也心軟決定收留簡慶芬2天。