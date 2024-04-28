大谷翔平棒打菊池雄星！敲生涯最速安 道奇4：2戰勝藍鳥6連勝
在今（28）日洛杉磯道奇以4：2戰勝多倫多藍鳥的比賽中，道奇隊日籍「二刀流」球星大谷翔平5打數敲出1安打，在第2局他棒打日本左投菊池雄星，敲回道奇隊本場第3分，擴大領先優勢，同時大谷翔平也在該打席敲出生涯擊球初速最快的一球，幫助球隊拿下6連勝，
記者黃建霖/綜合報導
大谷翔平在該打席和菊池雄星對決，在球數2好2壞時瞄準一顆四縫線速球出手時，羅傑斯中心的球迷立刻響起一陣驚呼，因為這一球的擊球初速為時速119.2英里，這是大谷職業生涯所敲出擊球初速最快的一擊，也是2015年有統計以來本季大聯盟以及道奇隊隊史打出過初速最快的一球。
大谷在他的職業生涯中有3次擊球初賽達到或超過時速119英里，在Statcast有統計以來，僅次於Giancarlo Stanton（32）和Aaron Judge（6）。
事實上，大谷翔平在4月底才剛剛在對戰華盛頓國民擊出初速118.7英里的全壘打，這是自Statcast 2015 年開始Statcast系統有紀錄以來道奇隊所打出最強勁的全壘打。
除了大谷翔平之外，道奇隊此役也有其他球員發揮出色，Will Smith過去12次打擊，敲出9支安打，先發9棒至少都有1支安打，加上先發投手Tyler Glasnow繳出6局僅失1分的好投，終場他們就以2分差取勝。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁