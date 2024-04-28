NBA季後賽／Tatum、Brown合攻44分！塞爾提克104：84熱火要回領先

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本場比賽第一節塞爾提克在開賽就打出一波12:3的攻勢，熱火隊開賽手感則是不太理想，單節的整體投籃命中率僅23.8%，首節打完綠衫軍取得21:12領先。來到第二節，綠衫軍仍舊不給熱火太多機會，靠著一哥Jayson Tatum單節12分的帶領之下，團隊在本節一共狂轟42分，半場打完塞爾提克就以63:39大幅領先。
雙方易籃再戰後，熱火在第三節儘管一度打出一波10:2攻勢，將分差縮小至19分差，但綠衫軍隨後也回敬一波10:2，三節打完塞爾提克仍舊領先高達26分。末節熱火隊的「澳洲王」Patty Mills上場就有貢獻，單節得到7分，試圖幫助球隊縮小分差，但塞爾提克領先分數已非常足夠，終場就以20分之差收下勝利，系列賽搶回領先優勢。
此役塞爾提克方面一哥Jayson Tatum全場16投6中，攻下22分，附帶11籃板6助攻，二當家Jaylen Brown則是攻下22分8籃板3助攻，前鋒Kristaps Porzingis得到18分5籃板，後衛Derrick White也有16分5籃板演出。
熱火方面以中鋒Bam Adebayo表現最佳，全場18投8中攻下20分，另拿到9籃板3助攻，射手Tyler Herro得到15分，Nikola Jovic得到15分8籃板，菜鳥Jaime Jaquez Jr.挹注12分5籃板5助攻，替補上陣的Patty Mills得到分籃板助攻。
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