NBA季後賽／魔術112：98戰勝騎士！下半場大逆轉　系列賽2：2平手

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在這輪系列賽開打前，外界普遍更看好騎士能晉級，畢竟魔術的進攻依賴切入，而騎士擁有Jarrett Allen和Evan Mobley兩名長人作為內餡屏障，在前兩戰打完後，騎士2：0領先掌握系列賽主動，讓更多人確信了這個觀點。
不過年輕的魔術隊顯然韌性十足，回到主場後打出拚勁，今天上半場他們雖以51：60落後對手，不過下半場在大前鋒Franz Wagner的帶領下急起直追，限制住騎士的進攻，轟出一波59：20的高潮，一度領先到達30分，最終帶走比賽勝利。
Wagner今天的表現相當出色，出賽40分鐘，總計17投13中，投進2記三分球，遠投近切無往不利，騎士隊兩名長人對他都沒辦法，魔術正是在他的帶領下打出高潮，最終完成翻盤。
騎士隊進攻問題這一場更加凸顯，Donovan Mitchell此役火力降溫，14投5中，得到18分；而控衛D.Garland則是11投5中，得到14分6助攻，先發雙衛沒有發揮，騎士進攻就陷入停滯，無法運轉。
這個系列賽目前暫成了1：1平手，第5戰將回到騎士主場，「天王山之戰」的結果如何，將決定之後系列賽的走向。
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