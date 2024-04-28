NBA／太陽陷入0:3絕對劣勢！Devin Booker不放棄：我只關注下一場

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本場比賽賽後Devin Booker接受了記者的訪問，談到歷史上從來沒有一支球隊，能夠在0:3落後的情況之下完成逆轉，Booker說到：「我就是那種只會關注下一場比賽的人。所以我們需要的是一個回合一個回合地打、一次戰術一次戰術地打。過去大家總說沒有人做到過（0:3逆轉翻盤），這令人感到興奮。」本場比賽Devin Booker出賽41分鐘，共15投8中，得到23分8助攻。
本場發揮相當出色，攻下全場最高36分的灰狼少主Anthony Edwards，也在賽後接受訪問。談到有多餘的時間可以準備季後賽，Edwards說到：「我第一次打季後賽的時候，我們是靠著在附加賽上贏球擠進季後賽的，所以我沒有太多充足的準備時間。」
「但今年對我來說，有一週的時間去準備（季後賽）很棒，我花了這些時間去理解戰術，也達到了我這輩子最佳的身體狀態，這對我而言很有意思，我覺得教練團也做得非常好。」本場比賽Anthony Edwards先發出賽43分鐘，共23投12中，罰球線上則是11罰全進，得到36分外帶9籃板5助攻。
至於談到球隊在客場搶下重要一勝，灰狼前鋒Karl-Anthony Towns則說：「我覺得這就是我們球隊現在特別棒的一點。你們可以看到，我們這支球隊真的非常信任彼此，在場上真的是為彼此在做犧牲，所以我們才能贏球。」
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