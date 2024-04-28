台灣啦啦隊第一人！樂天桃猿女神壯壯　重磅加盟韓職足球隊水原FC

NBA／太陽陷入0:3絕對劣勢！Devin Booker不放棄：我只關注下一場

▲儘管太陽系列賽陷入0：3的絕對劣勢，但Devin Booker仍不因此氣餒，希望能夠率隊完成翻盤。（圖／美聯社／達志影像）
▲儘管太陽系列賽陷入0：3的絕對劣勢，但Devin Booker仍不因此氣餒，希望能夠率隊完成翻盤。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃昨（27）日鳳凰城太陽在主場再度以109:126不敵明尼蘇達灰狼，系列賽陷入0:3的絕對劣勢，再輸一場就要提前放暑假。儘管太陽本賽季開打前，組成進攻天賦令人畏懼的「三巨頭」連線，但如今看來很高機率將止步於首輪，不過球星Devin Booker仍沒有放棄，賽後受訪時他表示，「我就是那種只會關注下一場比賽的人。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽賽後Devin Booker接受了記者的訪問，談到歷史上從來沒有一支球隊，能夠在0:3落後的情況之下完成逆轉，Booker說到：「我就是那種只會關注下一場比賽的人。所以我們需要的是一個回合一個回合地打、一次戰術一次戰術地打。過去大家總說沒有人做到過（0:3逆轉翻盤），這令人感到興奮。」本場比賽Devin Booker出賽41分鐘，共15投8中，得到23分8助攻。

本場發揮相當出色，攻下全場最高36分的灰狼少主Anthony Edwards，也在賽後接受訪問。談到有多餘的時間可以準備季後賽，Edwards說到：「我第一次打季後賽的時候，我們是靠著在附加賽上贏球擠進季後賽的，所以我沒有太多充足的準備時間。」

「但今年對我來說，有一週的時間去準備（季後賽）很棒，我花了這些時間去理解戰術，也達到了我這輩子最佳的身體狀態，這對我而言很有意思，我覺得教練團也做得非常好。」本場比賽Anthony Edwards先發出賽43分鐘，共23投12中，罰球線上則是11罰全進，得到36分外帶9籃板5助攻。

▲明尼蘇達灰狼少主Anthony Edwards(右)砍下全場最高的36分，率領灰狼在系列賽G3以126：109擊敗太陽，系列賽取得3:0的絕對優勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲明尼蘇達灰狼少主Anthony Edwards(右)砍下全場最高的36分，率領灰狼在系列賽G3以126：109擊敗太陽，系列賽取得3:0的絕對優勢。（圖／美聯社／達志影像）
至於談到球隊在客場搶下重要一勝，灰狼前鋒Karl-Anthony Towns則說：「我覺得這就是我們球隊現在特別棒的一點。你們可以看到，我們這支球隊真的非常信任彼此，在場上真的是為彼此在做犧牲，所以我們才能贏球。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA季後賽／魔術112：98戰勝騎士！下半場大逆轉　系列賽2：2平手

NBA季後賽／Tatum、Brown合攻44分！塞爾提克104：84熱火要回領先

NBA快評／Booker很快就能找「玩偶姊姊」　解析太陽崩盤三大主因

李亦伸專欄／NBA二巨頭、三巨頭、N巨頭組團遊戲　走向滅亡之路！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞