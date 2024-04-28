寶林案再增1死！40歲馬籍工程師裝葉克膜搶救1個月　今凌晨離世

國道驚見「無頭貨櫃」！聯結車駕駛無辜枉死　落跑司機落網下場慘

▲新竹物流委外廠商員工邱姓男子，因擦撞護欄致貨櫃掉落，竟將貨櫃丟下落跑，導致後方車輛閃避不及撞上，警方循線追查邱男到案，發現他竟是通緝犯。（圖／翻攝畫面）
▲新竹物流委外廠商員工邱姓男子，因擦撞護欄致貨櫃掉落，竟將貨櫃丟下落跑，導致後方車輛閃避不及撞上，警方循線追查邱男到案，發現他竟是通緝犯。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

26日清晨，新竹物流委外廠商員工45歲邱姓男子，駕駛聯結車行經國道1號北上65公里處、桃園市平鎮區路段時，因擦撞護欄致貨櫃掉落，離譜的是，邱男竟將貨櫃丟下落跑，導致後方車輛閃避不及撞上，造成同樣駕駛聯結車的44歲劉姓男子不幸撞擊身亡。警方獲報後，循線追查邱男到案，發現他竟是通緝犯，訊後依過失致死等罪嫌移送法辦。

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▲聯結車撞上掉落在車道上的貨櫃後翻覆，造成40歲劉姓駕駛受困車內並失去呼吸心跳，送醫搶救仍傷重不治。（圖／翻攝畫面）
▲聯結車撞上掉落在車道上的貨櫃後翻覆，造成44歲劉姓駕駛受困車內並失去呼吸心跳，送醫搶救仍傷重不治。（圖／翻攝畫面）
據了解，邱男因竊盜、妨害自由等案遭通緝，他落網後供稱，因擔心事故會讓他的通緝身分曝光，才會肇事逃逸，案發後於楊梅、中壢、龍潭一帶竄逃。而警方追查，邱男肇事後，將車子棄置於距離肇事現場約3公里外、新屋交流道附近，警方鎖定其身分後，當天下午於楊梅區逮捕到邱男，其身上還藏有毒品。

警訊後，邱男被依公共危險、過失致人於死、毒品等罪嫌移送，且他因竊盜案、妨害自由案件被判刑等通緝在案，被解送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後，將邱男發監執行。

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