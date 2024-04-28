太陽來到淘汰邊緣！Kevin Durant昨晚失眠　正面看待主場球迷噓聲

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太陽賽季即將結束，對所有團隊成員來說可能都經歷了一晚難眠之夜。Durant表示，在昨天第3戰賽後，自己失眠了。太陽隨隊記者Gerald Bourguet問他是因為比賽嗎？他說：「是因為生活本身。」回答得相當有禪意。
NBA史上有151支球隊在季後賽7戰4勝的系列賽中曾以0：3落後，這些球隊無一例外地最終都輸掉了該系列賽。太陽隊在G3未能守護住主場，恐將讓他們掉落被淘汰的深淵之中。
在上一場比賽分數被拉開後，現場的太陽球迷開始響起了噓聲，對此Durant看得很開，他表示：「他們對我們的期望如此之高，他們付出了辛苦賺來的錢買門票，他們可以做任何他們想要的反應。作為球員，我們有責任將其作為動力，希望它能點燃我們下一場比賽的熱情。」
太陽隊這一季加入了Bradley Beal，陣容也有其他人出入，總教練Frank Vogel認為這是他們無法維持良好表現的原因：「我認為部分原因是我們團隊成員彼此之間還很陌生，有時團隊需要時間磨合，你必須經歷一些痛苦才能真正凝聚起來。」
這或許也是超級球隊的一個原罪，他們缺乏延續性，這些年的季後賽球隊越來越重視成員之間的默契和化學反應，你不僅需要天賦，還需要將它們給完美的組合起來。太陽隊在這一季之後未來要怎麼走？他們很可能在下一場比賽後，就需要來認真思索這個問題。
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