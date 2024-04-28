NBA季後賽／沒Zion真不行！雷霆106：85輕取鵜鶘　系列賽3：0聽牌

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鵜鶘本場比賽，仍沒能夠迎來「怪物狀元」Zion Williamson的復出，至今季後賽上尚未上場。上半場比賽雙方仍在尋找手感，首節打完雷霆以23:19領先。不過進入次節後雷霆的外線逐漸甦醒，一哥Shai Gilgeous-Alexander與Luguentz Dort單節各拿下9分，雷霆單節命中率高達62.5%，並投進5顆三分球，打出一波37：27攻勢，半場打完雷霆擴大領先優勢，取得60：46領先。
雙方易籃再戰後，儘管鵜鶘試圖追分，靠著Brandon Ingram與C.J McCollum接連砍分，但其他角色無法適時給予支援，分數差距始終維持在雙位數。決勝節雷霆仍不給機會，輪到Josh Giddey發威，單節3投3中拿下8分，最終鵜鶘就以21分之差在主場輸球，苦吞季後賽3連敗，系列賽陷入0：3的絕對落後，要再翻盤可謂是難如登天。
此役雷霆一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander全場20投8中，砍下全場最高24分，附帶5籃板8助攻4抄截，前鋒Jalen Williams攻下21分9籃板5助攻，Josh Giddey貢獻21分8籃板6助攻，Luguentz Dort也有12分演出。
鵜鶘方面方面以Brandon Ingram表現最佳，全場14投7中攻下19分，C.J. McCollum系列賽手感仍舊不理想，此役22投僅7中，得到16分5籃板7助攻，Herbert Jones挹注15分7籃板，先發中鋒「大V」Jonas Valanciunas則是僅得7分4籃板。
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