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Netflix 5月片單！柳俊烈挑戰生存遊戲、翹臀珍《異星》拯救世界

▲Netflix 5月片單必追作品，柳俊烈《The 8 Show》挑戰生存遊戲，翹臀珍《異星戰境》拯救世界。（圖／Netflix）
▲Netflix 5月片單必追作品，柳俊烈《The 8 Show》挑戰生存遊戲，翹臀珍《異星戰境》拯救世界。（圖／Netflix）

記者黃雅琪／綜合報導

Netflix 5月新上架片單，重點必追作品柳俊烈、千玗嬉生存遊戲《The 8 Show》，看他們為了高額獎金，不惜背叛及對抗戰友；「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲AI科幻鉅作《異星戰境》，在未來世界裡，她將突破心防與AI史密斯合作拯救世界。

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▲柳俊烈主演生存遊戲《The 8 Show》，將考驗人性的黑暗面。（圖／Netflix）
▲柳俊烈主演生存遊戲《The 8 Show》，將考驗人性的黑暗面。（圖／Netflix）
「用時間，賺大錢」在《The 8 Show》的故事當中，8位參賽者被困在一棟8層樓的神祕大樓當中，他們將參與一場誘人但危險的大秀，而只要在這個節目中待得越久，就能獲得越高的獎金。8人限定的遊戲，參賽者將合作、對抗和背叛，所有人性的真實與黑暗都將如實呈現。

Netflix韓國影集《The 8 Show》，改編自裴真秀的原創網絡漫畫《Money Game》與《人性競技場》，在全球累積超過3億觀看次數。而韓在林導演以熟練的導演技巧為兩部作品注入了新的靈魂。此影集由柳俊烈、千玗嬉、朴正民、李悅音、朴解浚、李珠煐、文晶熙和裵晟祐共同演出，5月17日於Netflix上線。

▲珍妮佛洛佩茲主演AI科幻鉅作《異星戰境》。（圖／Netflix）
▲▼珍妮佛洛佩茲主演AI科幻鉅作《異星戰境》。（圖／Netflix）
▲珍妮佛洛佩茲主演AI科幻鉅作《異星戰境》。（圖／Netflix）
 
布萊德派頓執導電影《異星戰境》，珍妮佛洛佩茲飾演一名才華洋溢的數據分析師艾勒絲雪柏，對於「人工智慧」有著深切的不信任感。她加入一項任務，目標是追捕著一個失控的機器人哈蘭（劉思慕 飾），而這個機器人可能與她的神祕過去有關。艾勒絲最終打破心防與AI「史密斯」合作，展開一連串橫跨銀河系的驚心冒險。《異星戰境》5月24日於Netflix上映。

5月強檔鉅作推薦：高庚杓《没有秘密》、《完全人生》、《T·P 時光特警》、《尼安德塔人絕密存亡史》、《橘郡豪宅：第3季》、《甜死人大革命》、《雖然不是英雄》、《駐韓超富族》、《外遇偷情大曝光：性、謊言與醜聞》、《柏捷頓家族：名門韻事：第3季 第1部》、《藍色音樂節：第2季》、《黃金神威》、《我的鬼女孩》、《侏羅紀世界：混沌理論》、《為魔起舞：TikTok 網紅異教大解密》，以及BC《幽暗偶遇》。

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