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90歲老翁跑百米奪金牌！身分起底是「周杰倫岳祖父」：他不想輸

▲90歲老翁奮力跑百米奪金牌，真實身分遭起底是「周杰倫岳祖父」。（圖／周杰倫IG）
▲90歲老翁奮力跑百米奪金牌，真實身分遭起底是「周杰倫岳祖父」。（圖／周杰倫IG）

記者洪生儒／綜合報導

天王周杰倫近日趁著工作告一個段落展開了度假模式，在昨（27）日也透過限時動態分享了岳祖父參加台北市常青田徑國際錦標賽的畫面，感動地寫下：「Hannah的爺爺，90歲仍然不想輸。」並在限動中配上自己的勵志歌曲〈夢想啟動〉。

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▲周杰倫的岳祖父Laurence Quinlivan是台北市常青田徑國際錦標賽的參賽者之一。（圖／周杰倫IG）
▲周杰倫的岳祖父Laurence Quinlivan是台北市常青田徑國際錦標賽的參賽者之一。（圖／周杰倫IG）
周杰倫的岳祖父Laurence Quinlivan是台北市常青田徑國際錦標賽的參賽者之一，高齡90歲的他在昨（27）日參加了100公尺競賽以及鉛球比賽，奪下百米競賽的冠軍，周杰倫在得知消息後，也透過限時動態分享岳祖父參賽的畫面，讓人看了感到非常熱血。

▲從周杰倫在限動中貼出的影片中可以看到，岳祖父Laurence Quinlivan賣力的衝向終點的模樣。（圖／周杰倫IG）
▲從周杰倫在限動中貼出的影片中可以看到，岳祖父Laurence Quinlivan賣力的衝向終點的模樣。（圖／周杰倫IG）
從周杰倫在限動中貼出的影片中可以看到，岳祖父Laurence Quinlivan賣力的衝向終點的模樣，讓周杰倫看了都忍不住表示：「congrats（恭喜），Hannah（昆凌）的爺爺，90歲仍然不想輸。」也在限動中配上了自己的勵志歌曲〈夢想啟動〉。

▲周杰倫透過限動分享岳祖父參加台北市常青田徑國際錦標賽的畫面，感動地寫下「Hannah的爺爺，90歲仍然不想輸。」（圖／周杰倫IG）
▲周杰倫透過限動分享岳祖父參加台北市常青田徑國際錦標賽的畫面，感動地寫下「Hannah的爺爺，90歲仍然不想輸」。（圖／周杰倫IG）
此外，周杰倫最近剛結束在杭州的巡迴演唱會，並透過社群跟粉絲們分享自己現在正展開度假模式，讓歌迷們看了都紛紛留言表示：「哥真的太可愛了，演唱會後生怕歌迷們想他，我們都不用猜哥在幹嘛，哥幹什麼都會和我們分享，有一種形影不離歲月靜好的感覺」、「哥好好休息哦」、「我們都還在等你回台灣開演唱會哦」、「好好休息好好放假」。

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