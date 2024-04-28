張蘭再開戰大S！轉發影片酸「自戀型人格障礙」：5招逼瘋汪小菲
汪小菲和大S（徐熙媛）離婚後剪不斷理還亂，依舊隔空交火不停，男方媽媽張蘭也時不時會加入戰局，26日張蘭又意有所指發聲，在微博帳號轉發一段6分鐘影片，標題還是「大S五招逼瘋汪小菲」，針對意味濃厚。
記者吳昕蓓／綜合報導
張蘭日前轉發一段影片，是教育諮詢創始人王帥的訪談，他透露在汪小菲和大S的離婚大戰中，汪小菲的情緒和行為都一直被大S牽著走，推測大S是自戀型人格，會用5種手段把汪小菲給逼瘋，包括「避重就輕」、「一邊看不起一邊榨乾你」、「最需要她的時候，她對你冷暴力」、「用傷害你家人的方式，長期控制和威脅你」、「精神操控」。
王帥舉例，大S先前在臉書發文控訴汪小菲和張蘭，就是自戀型人格把人搞瘋的手段之一，「避重就輕、甩鍋給你、把你拉近自證的漩渦」，直言大S一邊看不起汪小菲，卻又不斷榨乾對方，就是自戀型人格的手段，不但要錢又要臉，還要身處控制高位。
王帥再進一步表示，汪小菲最需要大S的時候，對方卻斷崖式離婚，「不論汪小菲怎麼指責、解釋、吶喊、發瘋，大S都不會給汪小菲他所期待的積極的及時回應，只會看他當眾發瘋。」同時大S也會不擇手段，利用家人長期控制汪小菲，甚至是讓受害者洗腦，在對方心理不穩定的時候，相信操控者所說的話。這段影片被張蘭轉發，也引發網友猜測她十分認同這套看法。
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