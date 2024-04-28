長崎蛋糕「稱為蜂蜜蛋糕」是錯！根本沒加蜂蜜 底部有一物才正宗
到日本長崎旅行，不少旅客習慣帶一條長崎蛋糕當伴手禮，長崎蛋糕原文castella，日文為カステラ，據說來自伊比利亞半島的castilla（卡斯提亞）王國，台灣有不少人稱它為「蜂蜜蛋糕」，其實應該是錯的，因為傳統的長崎蛋糕，配方只有三種原料，即雞蛋、糖與麵粉，根本沒有加蜂蜜。而且底部應該還要有脆脆的糖晶，即雙目糖，才是成功的長崎蛋糕。
記者葉盛耀/綜合報導
有高雄法餐南霸天稱號的「Thomas Chien」的姐妹品牌「LA ONE」烘焙，此次也推出「和三盆長崎蛋糕」，強調師承正統長崎蛋糕技法，完全無油脂添加，僅有傳統長崎蛋糕該有的糖、雞蛋、麵粉，烤出鵝絨色蛋糕體，柔細蓬鬆，富有醇厚蜂蜜香氣。
LA ONE提到，為了強調「糖」這個元素，這款蛋糕混合了國寶級「阿波和三盆糖」、「上白糖」及「三溫糖」，烤出來後，底部有雙目糖，是脆脆的粗糖結晶，讓整體口感更豐富。而長崎蛋糕通常烘烤後，靜置冷卻超過一天，能讓糖均勻地分佈到蛋糕體，甜味更明顯，這也是為什麼沒有放蜂蜜，卻散發出蜂蜜香甜的錯覺。
除了到日本長崎，台灣也有多家長崎蛋糕品牌，而最早開始販售的，為台北的南蠻堂，根據他們的說法，早在民國57年(西元1968年)就與日本長崎本舖合作，共同在台北市衡陽路(二二八公園旁)創立台灣長崎本舖的創始店，開啟台灣長崎蛋糕的起源，之後歷經開設分店與理念不同等事情，西元1971年，葉永青自創了品牌，南蠻堂因此而誕生，且南蠻堂也稱自家的castella長崎蛋糕為「蜂蜜蛋糕」。另外，雖說長崎蛋糕通常沒有加蜂蜜，但是據說目前部分日本的長崎蛋糕店家，也開始會放入蜂蜜，來增添香氣與甜度。