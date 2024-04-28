變頻冷氣「最省電不是裝日立、大金」！老闆招了答案：公開的秘密

本周咖啡優惠！7-11線上寄杯「買51送51」　星巴克買一送一限2天

▲本周咖啡優惠出爐，7-11勞動節咖啡線上寄杯「買51送51」，另有珍奶買一送一；星巴克買一送一也限時開喝2天。（圖／業者提供）
▲本周咖啡優惠出爐，7-11勞動節咖啡線上寄杯「買51送51」，另有珍奶買一送一；星巴克買一送一也限時開喝2天。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

地震半夜搖不停，好需要來杯咖啡提神。隨著430國際珍奶日、51勞動節到來，超商端出不少現煮飲品促銷，《NOWnews》整理本周咖啡優惠（4月28日至5月4日），7-11珍珠全品項買1送1、線上寄杯濃萃美式買51杯送51杯；星巴克買一送一只限周一、周二兩天，本篇精算每杯原價、平均特價、折扣幅度，一文看懂咖啡優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN

📍門市｜4月28日
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）

▲4月28日假日限定買一送一。（圖／業者提供）
▲4月28日假日限定買一送一。（圖／業者提供）
📍門市｜4月26日至5月1日
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾金好運旺龍來鳳梨風味氣泡珍珠買1送1，5折（原價88元、特價44元）
◾芋見想泥歐蕾買1送1，5折（原價85元、特價48元）
◾珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠燕麥奶買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾咖啡珍珠歐蕾75元買1送1，5折（原價75元    、特價38元）

▲迎國際珍奶日，CITY PEARL全品項買一送一。（圖／業者提供）
▲迎國際珍奶日，CITY PEARL全品項買一送一。（圖／業者提供）
📍門市｜4月29日至5月1日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾冰淇淋紅茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾純奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾思樂冰大杯全口味買1送1，5折（原價39元、特價20元）

▲7-11勞動節門市限定買一送一。（圖／業者提供）
▲7-11勞動節門市限定買一送一。（圖／業者提供）
📍APP｜4月26日至4月30日
◾黑糖珍珠撞奶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾珍珠奶茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾咖啡珍珠歐蕾5杯240元，6.4折（原價75元、特價48元）
◾珍珠椰果四季春6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）

▲國際珍奶日線上寄杯優惠。（圖／業者提供）
▲國際珍奶日線上寄杯優惠。（圖／業者提供）
📍APP｜限5月1日當天
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價110元、特價70元）
◾中杯精品美式買7送7，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價90元、特價57元）
◾冰精品燕麥拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）

📍APP｜4月29日至5月3日
◾濃萃美式買51杯送51杯，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵咖啡51杯2100元，7折（原價60元、特價42元）
◾黑糖珍珠撞奶51杯2000元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾經典純奶茶／純奶青51杯1700元，6.7折（原價50元、特價33元）

▲4月29日至5月1日思樂冰大杯全口味買1送1，包括最新聯名金色三麥的「蜂蜜泡泡思樂冰」，平均單杯20元。（圖／業者提供）
▲4月29日至5月1日思樂冰大杯全口味買1送1，包括最新聯名金色三麥的「蜂蜜泡泡思樂冰」，平均單杯20元。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜4月26日至4月28日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯仙女紅茶第2杯10元，6.3折（原價40元、特價25元）
◾霜淇淋不限口味第2支10元，6折（原價49元、特價30元）

▲全家便利商店周日限定。（圖／業者提供）
▲全家便利商店周日限定。（圖／業者提供）
📍APP｜限4月29日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
🟡萊爾富

📍門市｜5月1日至5月3日
◾特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價34元）

▲萊爾富美式、拿鐵勞動節買1送1。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富美式、拿鐵勞動節買1送1。（圖／萊爾富提供）
🟡OKmart

📍門市｜5月1日至5月3日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

📍APP｜5月1日至5月3日
◾大杯美式買6送3，6.6折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯美式買20送12，6.3折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵買20送12，6.3折（原價55元、特價34元）
APP線上寄杯再送380點

▲OKmart勞動節咖啡優惠。（圖／業者提供）
▲OKmart勞動節美式、拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
🟡LINE禮物（7-ELEVEN電子禮券）｜售完為止
◾大杯冰蜂蜜美式買1送1，5折（原價70元、特價35元）點此購買
◾青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）點此購買
◾熱鳳梨拿鐵2杯88元 ，6.5折（原價68元、特價44元）點此購買
◾冰鳳梨風味拿鐵2杯100 ，6.3折（原價78元、特價50元）點此購買

▲LINE禮物有7-11指定飲品買一送一。（圖／業者提供）
▲LINE禮物有7-11指定飲品買一送一。（圖／業者提供）
🟡全聯福利中心

📍門市｜每周六、日（至5月9日）
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲全聯每周六日熱美式、熱拿鐵買1送1。（圖／業者提供） ▲全聯每周六日熱美式、熱拿鐵買1送1。（圖／業者提供）

🟡美廉社

📍門市｜4月28日
大杯濃萃美式19元，3.8折（原價50元）

▲美廉社大杯濃萃美式19元。（圖／業者提供）
▲美廉社大杯濃萃美式19元。（圖／業者提供）
🟡星巴克
周一、周二限定！4月29日、30日兩天，當天上午11時至晚上8時到門市，買兩杯特大杯冰熱、口味一致的飲料享買一送一，優惠品項不包含星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克特大杯飲品買一送一。（圖／業者提供）
▲星巴克特大杯飲品買一送一。（圖／業者提供）

限5天！7-11泡麵買1送2「韓國碗麵14元」　全家奶茶、餅乾都半價

買7-11咖啡「免費送麵包」他驚呆！隱藏買法瘋傳　眾愣：太晚知道

今最後一天！清原、清心福全都「買一送一」　板橋、新莊人衝一波

星巴克國際珍奶日買一送一！可不可、TEA TOP、先喝道爽喝半價

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞