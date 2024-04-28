本周咖啡優惠！7-11線上寄杯「買51送51」　星巴克買一送一限2天

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📍門市｜4月28日
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
📍門市｜4月26日至5月1日
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾金好運旺龍來鳳梨風味氣泡珍珠買1送1，5折（原價88元、特價44元）
◾芋見想泥歐蕾買1送1，5折（原價85元、特價48元）
◾珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠燕麥奶買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾咖啡珍珠歐蕾75元買1送1，5折（原價75元 、特價38元）
📍門市｜4月29日至5月1日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾冰淇淋紅茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾純奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾思樂冰大杯全口味買1送1，5折（原價39元、特價20元）
📍APP｜4月26日至4月30日
◾黑糖珍珠撞奶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾珍珠奶茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾咖啡珍珠歐蕾5杯240元，6.4折（原價75元、特價48元）
◾珍珠椰果四季春6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
📍APP｜限5月1日當天
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價110元、特價70元）
◾中杯精品美式買7送7，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價90元、特價57元）
◾冰精品燕麥拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍APP｜4月29日至5月3日
◾濃萃美式買51杯送51杯，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵咖啡51杯2100元，7折（原價60元、特價42元）
◾黑糖珍珠撞奶51杯2000元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾經典純奶茶／純奶青51杯1700元，6.7折（原價50元、特價33元）
🟡全家便利商店
📍門市｜4月26日至4月28日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯仙女紅茶第2杯10元，6.3折（原價40元、特價25元）
◾霜淇淋不限口味第2支10元，6折（原價49元、特價30元）
📍APP｜限4月29日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡萊爾富
📍門市｜5月1日至5月3日
◾特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價34元）
🟡OKmart
📍門市｜5月1日至5月3日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
📍APP｜5月1日至5月3日
◾大杯美式買6送3，6.6折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯美式買20送12，6.3折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵買20送12，6.3折（原價55元、特價34元）
APP線上寄杯再送380點
🟡LINE禮物（7-ELEVEN電子禮券）｜售完為止
◾大杯冰蜂蜜美式買1送1，5折（原價70元、特價35元）點此購買
◾青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）點此購買
◾熱鳳梨拿鐵2杯88元 ，6.5折（原價68元、特價44元）點此購買
◾冰鳳梨風味拿鐵2杯100 ，6.3折（原價78元、特價50元）點此購買
🟡全聯福利中心
📍門市｜每周六、日（至5月9日）
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
▲全聯每周六日熱美式、熱拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
🟡美廉社
📍門市｜4月28日
大杯濃萃美式19元，3.8折（原價50元）
🟡星巴克
周一、周二限定！4月29日、30日兩天，當天上午11時至晚上8時到門市，買兩杯特大杯冰熱、口味一致的飲料享買一送一，優惠品項不包含星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。