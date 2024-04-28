蘋果驚爆大規模災情！用戶Apple ID被「強制登出」 還要重設密碼
你的Apple ID有被登出嗎？根據外媒報導，4月27日開始不少人就反應在蘋果的裝置上無預警的突然Apple ID被登出，且需要重置密碼後才能夠登入，災情似乎有擴大的跡象，包含iPhone、iPad和MacBook等用戶都有遇過類似的狀況，台灣目前還沒有傳出大規模災情，且官方似乎尚未針對該問題進行回應。
記者周淑萍/綜合報導
外媒《9to5Mac》報導指出，近日社群平台上陸續有零星的網友發現，Apple ID被登出，昨（27）日開始狀況似乎再擴大，受影響的裝置包含了手機、平板、筆電等都有出現無預警被登出的狀況，且想要再次登入卻無法使用原本Apple ID所設置的密碼登入，被迫一定要「重設密碼」才能使用。
如果重設Apple ID密碼後，先前透過iCloud設定的任何應用程式密碼也將重新設定。且更麻煩的是，重置 Apple ID 密碼通常會需要其他可以受到信任的裝置在身邊，如果沒有會建議到家之後，或是手邊有其他蘋果裝置可以進行安全認證後再進行密碼重設會比較安全。
此外，若先前啟用了「遭竊裝置防護」功能，那麼當Apple ID被突然登出後，會被要求Face ID 或 Touch ID 生物辨識認證。或是透過安全性延遲，像是如果想更改 Apple ID 密碼需要等待一小時後，才能執行第二次 Face ID 或 Touch ID 認證。